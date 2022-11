Le tueur en série Levi Bellfield échoue dans sa tentative de réduire le statut de prisonnier de la plus haute sécurité

Le tueur en série Levi Bellfield a échoué dans sa tentative de faire réduire son statut de prisonnier de la plus haute sécurité – et a dit qu’il avait des “questions de police non résolues” à régler.

Cela vient après que nous ayons révélé qu’il avait admis avoir tué maman et sa fille Lin et Megan Russell dans le Kent en 1996 – et un meurtre non résolu – dans une confession dramatique en février.

Le tueur en série Levi Bellfield a échoué dans sa tentative de réduire son statut de prisonnier de la plus haute sécurité Crédit : PA

Bellfield purge deux peines à vie pour trois meurtres dont l’écolière Milly Dowler Crédit : PA : Association de la presse

La paperasse vue par le Sun dimanche montre comment Bellfield, 54 ans – purgeant deux peines à vie pour trois meurtres dont celui de l’écolière Milly Dowler – avait tenté de faire rétrograder son statut de catégorie A.

Mais les chefs de prison ont rejeté son offre dans une décision rendue le mois dernier sous le nouveau nom de Bellfield, Yusuf Rahim.

Et leur rapport de catégorie A dit: “M. Rahim a rencontré un psychologue motivé à intervenir, mais a indiqué qu’il avait des problèmes de police non résolus à ce moment-là.

“Il a été conseillé à M. Rahim de contacter le responsable des délinquants pénitentiaires à ce sujet.”

Il a ajouté: “Il n’y a aucune preuve que vous ayez pris des mesures pour comprendre votre infraction. Rien ne prouve que vous ayez développé des compétences pour gérer votre niveau de risque élevé en dehors de votre environnement sécurisé actuel.

Des sources ont déclaré que les dossiers signifient que Bellfield – détenu dans une aile ultra-sécurisée de la prison de Frankland, dans le comté de Durham – avait avoué d’autres crimes lors de séances de psychologie en prison.

Notre source a déclaré: «Les gens de la prison savent qu’il a commis d’autres crimes, y compris les Russell, ainsi que d’autres attaques. Il en parle à l’intérieur et en parlerait également à la police.

“L’examen montre également qu’il a un cou en laiton en essayant de faire baisser son statut de catégorie A, ce qui signifierait qu’il pourrait passer à des conditions moins sûres.

“Cela ne semble pas se produire de sitôt car il est toujours très dangereux.”

Nous avons raconté en février comment Bellfield avait avoué avoir tué sa mère Lin, 45 ans, et sa fille Megan, six ans – et la tentative de meurtre de Josie Russell, neuf ans – dans une confession détaillée.

L’héroïnomane Michael Stone, 62 ans, a été reconnu coupable des meurtres brutaux – qu’il a toujours nié – en 1998 et est toujours derrière les barreaux.

Mais sa condamnation est intervenue malgré l’absence de preuves médico-légales et était basée sur une «confession» de cellule contestée à un autre détenu.

La déclaration de Bellfield a été transmise à la Commission de révision des affaires pénales, qui examine si Stone peut faire appel.

Dans ce document, il a également avoué le meurtre non résolu de la mère de trois enfants Judith Gold, 51 ans, à Hampstead, au nord de Londres en 1990.

Une autre victime probable est l’étudiante universitaire Elizabeth Chau, 19 ans, qui a disparu dans l’ouest de Londres en 1999.

Bellfield s’est tailladé avec un cutter en prison après avoir « flippé » le jour anniversaire des meurtres de Russell en juillet.

Emprisonné à vie

On pense maintenant qu’il a dessiné des croquis de l’endroit où les corps ont été laissés après l’horrible attaque sur une route de campagne tranquille le 9 juillet 1996, à laquelle Josie a miraculeusement survécu.

Et une autre lettre qu’il a écrite à un copain au sujet des attaques a également été envoyée au CCRC.

Bellfield a également dit à ses codétenus de Frankland qu’il s’attend à ce que les enquêteurs lui demandent un nouvel échantillon d’ADN.

Dans sa déclaration de quatre pages de février, Bellfield a décrit l’attaque et a raconté comment il avait pris un “chouchou” pour les cheveux en souvenir.

Il a déclaré: «Je portais des gants de souci jaune vif tenant un marteau dans ma main droite.

“Ma première intention était juste d’attaquer Lin mais j’ai rapidement changé d’avis à cause des cris.

“Je m’excuse auprès de Stone et de la famille Russell pour mes actes odieux.”

Stone est toujours derrière les barreaux pour l’attaque, qui a également tué le chien de la famille, Lucy, et a refusé d’avouer, ce qui signifie que la libération conditionnelle a été refusée.

Bellfield a été emprisonné à vie en 2008 pour les meurtres au marteau d’Amélie Delagrange et Marsha McDonnell et la tentative de meurtre de Kate Sheedy en 2003-2004.

Trois ans plus tard, il a finalement été reconnu coupable du meurtre de Milly Dowler, 13 ans, à Surrey en 2002.