Samuel Little, qui le FBI considéré comme le «tueur en série le plus prolifique de l’histoire des États-Unis», est décédé à 80 ans.

Le meurtrier condamné emprisonné est décédé dans un hôpital de Californie le mercredi 30 décembre. La cause de sa mort est toujours sous enquête par le bureau du médecin légiste du comté de Los Angeles. Il n’y avait aucun signe de jeu déloyal en relation avec le décès de Little, qui souffrait de diabète et de problèmes cardiaques, Le New York Times signalé.

Little avait avoué avoir étranglé 93 personnes, presque toutes des femmes, au total aux États-Unis entre 1970 et 2005. Il avait été reconnu coupable d’au moins huit meurtres, dont certains avaient été résolus par analyse ADN. Le New York Times m’a dit. En 2014, il a été reconnu coupable de meurtre au premier degré par un jury du comté de Los Angeles pour la mort de trois femmes dans les années 1980. Little purgeait trois peines à perpétuité consécutives sans possibilité de libération conditionnelle à son décès.

Les forces de l’ordre n’ont pu vérifier que 50 aveux sur 93. Beaucoup de victimes de Little étaient marginalisées, de jeunes femmes noires éloignées de leur famille et luttant contre la pauvreté et la toxicomanie. Beaucoup de leurs décès étaient à l’origine des surdoses déclarées ou attribués à des causes accidentelles ou indéterminées, selon le FBI.