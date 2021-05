Fourniret est décédé lundi à l’unité hospitalière interrégionale sécurisée (UHSI) de la Pitié-Salpétrière à Paris, a déclaré le procureur Rémy Heitz aux journalistes. Il a été admis à l’hôpital le 28 avril avec « respiratoire » des difficultés. Il était également aux prises avec des problèmes cardiaques et la maladie d’Alzheimer, selon le journal Le Parisien.

Sur une période de 15 ans, Fourniret avait étranglé, poignardé ou abattu au moins onze femmes à travers le nord de la France et la Belgique, aidé par son amant puis épouse Monique Olivier. De son propre aveu, il était « chasse » pour les vierges de violer et de tuer.

Il a été reconnu coupable d’agression sexuelle pour la première fois en 1977, mais condamné à une peine avec sursis. En 1984, il a été emprisonné – et a commencé une correspondance avec Olivier alors qu’il était derrière les barreaux. Ils se sont mariés en 1989. C’est Olivier qui a finalement avoué la série de meurtres aux autorités, après qu’une jeune fille de 13 ans qu’ils avaient tenté de kidnapper se soit échappée avec succès en 2003. Les deux hommes ont été arrêtés en Belgique et extradés vers la France pour leur procès de 2008. .

Leur première victime était Isabelle Laville, 17 ans, qui a été droguée, violée et étranglée en décembre 1987. Son corps a été jeté dans un puits et n’a été retrouvé qu’en 2006. Leur dernière victime connue était Estelle Mouzin, 9 ans, qui disparu en janvier 2003; Olivier a confirmé en août 2020 que l’écolière avait été enlevée, violée et tuée, mais son corps n’a jamais été retrouvé.

Les restes de deux des victimes ont été retrouvés dans les jardins du Château du Sautou, domaine acheté par Fourniret et Olivier à Donchery. L’argent provenait d’une cache d’or qu’ils ont aidé à récupérer en 1988, qui avait été enterrée dans un cimetière par une bande de voleurs de banque. L’un d’eux a partagé un appel de prison avec Fourniret en 1987 et l’a mis en contact avec sa femme, Farida Hammiche, 30 ans.

Après que Hammiche eut révélé l’emplacement du butin et payé 500 000 francs à Fourniret et Olivier pour l’avoir aidée à le déterrer, ils l’ont étranglée et ont caché le corps. Ils ont finalement avoué le meurtre en 2018.

Fourniret a été reconnu coupable de sept meurtres et condamné à perpétuité sans libération conditionnelle. Il a été condamné à une deuxième peine à perpétuité en 2018. Olivier a été condamné à perpétuité, avec possibilité de libération conditionnelle après 28 ans.

Outre Laville, Mouzin et Hammiche, les victimes connues de Fourniret et Olivier ont été identifiées comme Fabienne Leroy, Jeanne-Marie Desramault, Elisabeth Brichet, Natacha Danais, Céline Saison, Mananya Thumphong, Marie-Angèle Domèce et Joanna Parrish.

Bien que plusieurs autres tueurs en série français depuis la Seconde Guerre mondiale aient revendiqué un nombre de corps plus élevé, le « monstre de Montmartre » Thierry Paulin et le « tueur d’oreiller » Yvan Keller ont ciblé les femmes âgées, tandis que Pierre Chanal s’est attaqué aux jeunes hommes. Ce qui a rendu le public français particulièrement écœuré par l’affaire Fourniret, c’est le fait qu’Olivier l’a sciemment aidé.

