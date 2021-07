Le tueur en série ‘Hollywood Ripper’ qui a poignardé la petite amie d’Ashton Kutcher 47 fois condamné à mort

Samedi, le tueur en série Michael Gargiulo a été condamné à mort en Californie pour les meurtres par invasion de domicile de deux femmes, dont l’une était la petite amie d’Ashton Kutcher, Ashley Ellerin.

En août 2019, Gargiulo a été reconnu coupable des meurtres d’Ashley Ellerin, 22 ans, et de Maria Bruno, 32 ans, en 2001 et 2005, respectivement.

Il a également été reconnu coupable de tentative de meurtre lors d’une attaque contre une femme de Santa Monica en 2008.

Ashley Ellerin, qui a été retrouvée avec 47 coups de couteau dans sa maison d’Hollywood, était censée avoir un rendez-vous avec Ashton Kutcher, un jeune acteur prometteur à l’époque. Au procès pour meurtre de Gargiulo, Kutcher a déclaré qu’il était en retard pour récupérer Ellerin, mais qu’il l’avait appelée plusieurs fois pour lui faire savoir qu’il était en retard.

Elle n’a pas répondu à la porte quand il est finalement arrivé chez elle à Hollywood Hills. Kutcher a témoigné qu’il pensait qu’il avait été dupé, mais qu’elle avait été assassinée. Avant de partir, Kutcher a affirmé avoir jeté un coup d’œil par une fenêtre et avoir vu ce qu’il pensait être du vin rouge éclaboussé sur le sol, supposant qu’elle était déjà partie.

Gargiulo a été surnommé « The Boy Next Door Killer » par les procureurs parce qu’il ciblait de jeunes femmes attirantes qui vivaient près de lui. Cependant, les médias l’ont surnommé « The Chiller Killer » et « The Hollywood Ripper ».

Le juge de la Cour supérieure de Los Angeles, Larry P. Fidler, a qualifié les crimes de Gargiulo, 45 ans, de « vicieux et effrayants » alors qu’il prononçait la peine.

« Partout où M. Gargiulo est allé, la mort et la destruction le suivaient », a déclaré Fidler.

Gargiulo devrait être extradé vers l’Illinois pour être inculpé du meurtre en 1993 de Tricia Pacaccio, qui avait 18 ans à l’époque.

Pour les non avertis, Ashley Ellerin a étudié le design de mode au Fashion Institute of Design and Merchandising de Los Angeles.