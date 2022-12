Le tueur en série français représenté dans la série Netflix “Le Serpent” va quitter la prison du Népal

Charles Sobhraj, le tueur en série français qui a assassiné au moins une douzaine de touristes occidentaux voyageant à travers l’Asie dans les années 1970, a été libéré de prison mercredi par la Cour suprême du Népal.

Sobhraj, qui a été reconnu coupable et condamné à la prison à vie au Népal, a été libéré en raison de sa mauvaise santé, de son bon comportement et du fait qu’il avait déjà purgé la majeure partie de sa peine.

La décision de la Cour a déclaré que Sobhraj avait déclaré qu’il devait quitter le Népal dans les 15 prochains jours, mais n’a pas précisé où. Il purgeait deux peines à perpétuité au Népal pour les meurtres d’un routard américain et canadien. Les condamnations à perpétuité au Népal sont de 20 ans.

Le document judiciaire indiquait qu’il avait déjà purgé plus de 75% de sa peine, ce qui le rendait éligible à la libération et qu’il souffrait d’une maladie cardiaque.

LE VRAI ‘MINDHUNTER’ SE RAPPELLE RENCONTRER LE TUEUR EN SÉRIE ‘PERSONNABLE’ EDMUND KEMPER: ‘IL N’A PAS SEMBLÉ SE RETENIR’

Il n’était pas clair quand il sortirait réellement de la prison en tant qu’homme libre, mais probablement dans les prochains jours.

Le Français a par le passé reconnu avoir tué plusieurs touristes occidentaux, et il aurait tué au moins 20 personnes en Afghanistan, en Inde, en Thaïlande, en Turquie, au Népal, en Iran et à Hong Kong dans les années 1970. Cependant, sa condamnation en 2004 au Népal était la première fois qu’il était reconnu coupable devant un tribunal.

Sobhraj a été détenu pendant deux décennies dans la prison à sécurité maximale de Tihar à New Delhi, soupçonné de vol, mais a été expulsé sans inculpation vers la France en 1997. Il a refait surface en septembre 2003 à Katmandou.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le surnom de Sobhraj, The Serpent, découle de sa réputation d’artiste talentueux du déguisement et de l’évasion. Ses crimes ont été décrits dans la série Netflix 2021 “The Serpent” avec Tahar Rahim et Jenna Coleman.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.