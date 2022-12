Le tueur en série du “Serpent” Charles Sobhraj libéré de la prison du Népal

Katmandou, Népal –

Charles Sobhraj, un tueur condamné qui, selon la police, est responsable d’une série de meurtres dans les années 1970 et 1980, a été libéré vendredi d’une prison népalaise après près de deux décennies derrière les barreaux.

Le ressortissant français de 78 ans est soupçonné d’avoir tué plus de 20 routards occidentaux sur la “piste hippie” à travers l’Asie, généralement en droguant leur nourriture ou leur boisson au cours d’un vol.

Il a quitté le Népal tôt vendredi soir sur un vol régulier vers Doha en direction de Paris, a déclaré Katak Rawal, un responsable de l’aéroport de Katmandou.

Le Népal a interdit à Sobhraj d’entrer dans le pays pendant 10 ans, a déclaré Pradashanie Kumari, directeur général par intérim du département de l’immigration.

La Cour suprême de la nation himalayenne avait ordonné mercredi sa libération de prison, où il avait purgé 19 ans d’une peine de 20 ans, citant son âge avancé.

Après sa libération, Sobhraj a déclaré à l’agence de presse AFP : “Je me sens bien… J’ai beaucoup à faire. Je dois poursuivre beaucoup de gens. Y compris l’Etat du Népal.”

Sobhraj était détenu dans une prison de haute sécurité à Katmandou depuis 2003, Sobhraj a nié avoir tué l’Américaine, et ses avocats ont déclaré que l’accusation portée contre lui était fondée sur des suppositions.

Plusieurs années plus tard, il a également été reconnu coupable du meurtre de l’ami canadien de Bronzich, Laurent Carriere.

Il était également soupçonné de bien d’autres meurtres, notamment en Thaïlande, où la police affirme qu’il aurait drogué et tué six femmes dans les années 1970, dont certaines seraient mortes sur une plage près de la station balnéaire de Pattaya.

‘VOUS ÊTES CHARLES’

Sobhraj a été emprisonné en Inde pour avoir empoisonné un groupe de touristes français dans la capitale, New Delhi, en 1976, avant de pouvoir être jugé pour les accusations portées contre lui en Thaïlande.

Il s’est évadé de la prison indienne de Tihar en 1986 après avoir drogué des gardiens de prison avec des biscuits et des gâteaux mélangés à des somnifères.

La police a arrêté Sobhraj quelques jours plus tard dans un restaurant de l’État indien de vacances balnéaires de Goa.

“Je me suis approché de leur table et j’ai dit ‘tu es Charles'”, a déclaré Madhukar Zende, l’officier de police qui l’a arrêté à Goa, au journal The Indian Express dans une interview publiée vendredi.

Une statue de Sobhraj se dresse au restaurant de Goa à ce jour. Il a été emprisonné en Inde jusqu’en 1997, date à laquelle il est rentré en France.

Né d’une mère vietnamienne et d’un père indien, il a été décrit par ses associés comme un escroc, un séducteur, un voleur et un meurtrier.

Son véritable nombre de victimes, couvrant des décennies et plusieurs pays, reste inconnu lorsqu’il a été arrêté pour le meurtre de la touriste américaine Connie Jo Bronzich en 1975.



