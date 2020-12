Malgré une baisse du nombre d’appels de spam reçus, l’Inde s’est toujours classée dans le top 10 des pays les plus spammés en 2020. Selon un rapport de Truecaller, les appels de spam mondiaux en 2020 ont augmenté de 18% à 31,3 milliards d’appels de spam par rapport à l’année dernière, avec le Brésil en tête de liste avec une moyenne de 50 appels de spam par utilisateur et par mois. Les autres pays dans la liste des 10 premiers comprennent les États-Unis, la Hongrie, la Pologne, l’Espagne, l’Indonésie, le Royaume-Uni, l’Ukraine, l’Inde et le Chili. En avril de cette année, les tendances mondiales des appels de spam ont atteint leur plus bas niveau; cependant, il a continué d’augmenter les mois suivants, octobre enregistrant les appels de spam les plus élevés (22,4% de plus que la période de pré-verrouillage).

Le rapport Truecaller note que l’Inde a reçu le plus grand nombre d’appels de spam en 2017 et que le pays est tombé à la neuvième place en trois ans. En 2020, les utilisateurs en Inde ont reçu en moyenne 16,8 appels de spam par mois. En outre, le rapport note qu’au cours des trois premiers mois de COVID-19[feminine verrouillage en Inde, les appels aux services d’urgence ont augmenté de 148%. Truecaller déclare que 52% des appels de spam dans le pays provenaient d’opérateurs proposant des forfaits de données, des promotions, etc. Alors que 34% des appels de spam ont été acheminés par des sociétés de télémarketing pour des appels promotionnels d’entreprises, des sondages, des appels politiques, etc. Les autres principaux spammeurs en Inde comprennent les services financiers (5%) et les escrocs inconnus (9%).

« Nos données montrent que la majorité de tous les appels de spam en Inde proviennent de numéros nationaux. Les couvre-feux et les verrouillages stricts en Inde ont rendu beaucoup plus difficile pour les télévendeurs de se rendre au travail ou d’utiliser l’équipement dont ils ont besoin pour mener des campagnes de spam à grande échelle. » a déclaré la société basée à Stockholm dans un communiqué. La société ajoute que les appels de spam frauduleux étaient principalement liés aux escroqueries liées à KYC et à OTP.

« Les escrocs essaient d’accrocher des personnes sans méfiance en utilisant des appels téléphoniques ou des SMS et la tactique est toujours la même: ils essaieront de vous faire abandonner des informations sensibles sur vos finances ou vous forcer à révéler un OTP secret dans le but ultime de extraire de l’argent de vos comptes bancaires ou de vos portefeuilles numériques », ajoute le rapport.

Pendant ce temps, un rapport de l’Hindustan Times affirme que le Gujarat est en tête de la liste des spammeurs des Truecallers avec 13,5% de part en Inde. L’Andhra Pradesh (9,5%), l’Uttar Pradesh (9,5%), Delhi (7,5%) et le Karnataka (7,1%) figurent parmi les quatre principaux États recevant le plus grand nombre d’appels de spam.