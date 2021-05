Le tueur en série de VA Reta Mays sera condamné mardi pour sept morts

Melanie Proctor ne sait pas comment mettre en mots la dévastation causée par l’infirmière auxiliaire qui a assassiné son père et une demi-douzaine d’autres anciens combattants âgés dans un hôpital de Virginie-Occidentale.

Elle écrit quelques réflexions, prend le temps de réfléchir et en écrit quelques autres alors qu’elle se prépare à affronter le tueur en série et à faire une déclaration de la victime lors d’une audience de détermination de la peine devant un tribunal fédéral mardi.

«À ce stade, que dites-vous?» Proctor a déclaré dans une interview. « Je veux la voir passer le reste de sa vie en prison et aucune chance qu’elle voie jamais la lumière du jour. »

Pourtant, elle a dit: « Je veux dire quelque chose pour que les gens se rendent compte qu’il ne s’agit pas d’elle, mais de ses victimes. »

Reta Mays, 46 ans, a plaidé coupable l’année dernière à sept chefs de meurtre au deuxième degré et à un chef de voies de fait avec intention de commettre un meurtre pour une série de meurtres de la mi-2017 à juin 2018 à l’hôpital américain des anciens combattants de Clarksburg, en Virginie-Occidentale. .

Mays a admis avoir donné aux vétérans, âgés de 81 à 96 ans, des doses mortelles d’insuline, selon les archives judiciaires. Elle pourrait recevoir sept peines d’emprisonnement à perpétuité et 20 ans de prison supplémentaires.

Les infirmières qui tuent:Les meurtriers médicaux et le mystère de l’hôpital de Clarksburg VA en Virginie-Occidentale

L’un de ses avocats, le défenseur public Brian Kornbrath, a déclaré la semaine dernière qu’ils prévoyaient de demander une peine plus courte. Il a refusé de dire quels facteurs atténuants ils pourraient présenter et ne commenterait pas le cas de Mays.

L’inspecteur général VA devrait annoncer les résultats mardid’une enquête administrative sur les lacunes au centre médical Louis A. Johnson VA qui a permis à la frénésie meurtrière de Mays de se poursuivre sans détection.

Le Clarksburg VA attire des patients de toute la région, desservant environ 70 000 anciens combattants dans le centre-nord de la Virginie-Occidentale et à proximité du Maryland, de l’Ohio et de la Pennsylvanie.

Mays, embauché par l’AV en 2015, a été affecté au quart de nuit dans le quartier 3A. En tant qu’infirmière auxiliaire, elle a vérifié les signes vitaux et les niveaux de sucre et a agi en tant que gardienne individuelle pour les patients nécessitant une surveillance étroite. Elle n’a pas été autorisée à administrer des médicaments, y compris de l’insuline, selon son accord de plaidoyer.

Une série d’oublis

Une enquête menée par USA TODAY en 2019 a révélé qu’une série d’oubli à l’hôpital pourrait avoir coûté la vie à des vétérans. L’insuline n’était pas correctement suivie et il n’y avait pas de caméras de surveillance dans le service où travaillait Mays. Le personnel n’a pas effectué de tests clés pour déterminer pourquoi les patients souffraient d’épisodes graves d’hypoglycémie. Ils n’ont pas non plus déposé de rapports qui auraient pu déclencher des enquêtes.

Au moment où un médecin a alerté les dirigeants de l’hôpital sur les décès en juin 2018, au moins huit patients étaient décédés dans les mêmes circonstances suspectes dans le même service. Trois décès sont survenus en trois jours.

L’un d’eux était le père de Proctor, Felix McDermott. Il est décédé le 9 avril 2018. Mays a plaidé coupable d’avoir donné à l’homme de 82 ans, qui n’était pas diabétique, de l’insuline pendant le quart de nuit quelques heures plus tôt. Les injections d’insuline peuvent être une bouée de sauvetage pour les diabétiques, mais pour d’autres, elles peuvent être mortelles.

Lorsqu’un médecin l’a examiné peu avant 2 heures du matin, ses pupilles étaient localisées, il avait du mal à respirer, il moussait à la bouche et sa glycémie était si dangereusement basse qu’il ne s’est jamais rétabli, selon les dossiers médicaux.

McDermott est le «chef six» dans un dossier de tribunal décrivant les accusations portées contre Mays.

«Je ne veux même pas lui demander pourquoi, car tout ce qui sort de sa bouche va être un mensonge», a déclaré Proctor la semaine dernière.

Décès suspects:Les vétérans exigent des réponses. ‘C’est effrayant – vraiment effrayant’

Enquête:Drapeaux rouges manqués dans une affaire de tueur en série à l’hôpital VA

Elle et plus d’une demi-douzaine d’autres familles ont réglé des réclamations contre la VA pour des montants allant de 625 000 $ à près d’un million de dollars, selon Tony O’Dell, un avocat qui représentait Proctor et plusieurs autres familles.

Proctor a déclaré qu’elle ne voulait pas seulement voir Mays passer le reste de sa vie en prison,elle veut que l’AV s’assure que ce genre de chose ne se reproduise plus. «Je ne veux voir cela se produire nulle part», a-t-elle déclaré.

Un chien de garde VA a identifié des failles de sécurité à l’hôpital

En décembre, l’AV a annoncé qu’un examen interne à l’hôpital avait «identifié des préoccupations quant à la sécurité des soins aux patients et à la notification inefficace des événements indésirables».

L’agence a remplacé le directeur de l’hôpital et le chef de la direction des soins infirmiers. Il a mené une «pause de sécurité» au cours de laquelle les patients non critiques n’ont pas été admis pendant plusieurs semaines. L’AV a déclaré que le personnel de l’hôpital avait été recyclé sur la façon de signaler les incidents de soins critiques aux patients.

La semaine dernière, la VA a déclaré à USA TODAY qu’elle avait apporté une litanie d’autres améliorations en réponse à l’enquête menée par l’inspecteur général de l’agence, un chien de garde indépendant. Ils comprennent des mesures visant à accroître la coordination des soins entre les prestataires médicaux, à renforcer les références et les évaluations en endocrinologie et à mieux former le personnel infirmier sur le diabète.

Comment ça a commencé:Les autorités enquêtent sur 10 décès suspects à l’hôpital de VA

«Le centre médical Louis A. Johnson VA se plaint de la perte de chacun de ces anciens combattants et présente nos plus sincères condoléances à leurs familles et à leurs proches», a déclaré l’agence dans un communiqué. Ce qui s’est passé «était inacceptable, et nous voulons nous assurer que les anciens combattants et les familles savent que nous sommes déterminés à restaurer leur confiance dans l’établissement.

La VA, qui fournit des soins médicaux à près de 9 millions d’anciens combattants dans plus de 1 200 établissements, a déclaré qu’elle avait amélioré les normes et les pratiques d’embauche dans tout le pays. Il évalue s’il a besoin de renforcer les politiques régissant le stockage des médicaments dans ses hôpitaux.

Mays a publié des mèmes sur les conditions de travail sur Facebook

Avant d’être embauchée à l’AV en 2015, Mays avait travaillé pendant plusieurs années en tant qu’agent correctionnel. En 2013, elle travaillait à la prison régionale et à l’établissement correctionnel du centre-nord de Greenwood, en Virginie-Occidentale, lorsqu’elle a été accusée dans le cadre d’une poursuite en matière de droits civils d’avoir agressé un détenu.

Dans le costume, un détenu a allégué que Mays lui avait donné des coups de pied, lui avait craché dessus et a réprimandé: «Tu n’es pas si dur maintenant, n’est-ce pas? Un juge fédéral a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour étayer les allégations et a rejeté l’affaire, selon les archives judiciaires.

Mays a également travaillé chez ResCare Inc., une entreprise privée de soins à domicile basée dans le Kentucky, selon les archives publiques.

Avant son arrestation, le profil de Mays sur les réseaux sociaux était rempli de photos, de mèmes et de vidéos. À l’été 2018, à peu près au moment où les forces de l’ordre fédérales ont commencé à enquêter sur les décès des anciens combattants, Mays a régulièrement publié sur Facebook des informations sur les patients et les conditions de travail.

«Lorsque vous obtenez le patient le plus difficile et que vous vous demandez si c’est parce qu’ils pensent que vous êtes une bonne infirmière ou parce qu’ils vous détestent», dit un mème avec l’image d’un enfant qui fait la moue.

«5 minutes avant le changement d’équipe? Laisse-moi pimenter les choses pour toi! dit un autre avec l’image d’une vieille femme étendue sur le sol.

«Ouais, donc nous allons être à court de personnel pour toujours, donc si vous pouviez simplement travailler vous-même à mort, ce serait génial», dit un autre.

En avril 2018, Mays a partagé une nouvellehistoire du Golden State Killer, qui, selon la police, a commis plusieurs meurtres, plusieurs dizaines de viols et des dizaines d’autres cambriolages à travers la Californie.

Dans le seul message visible publiquement sur sa page Facebook la semaine dernière, Mays a demandé des dons en mai 2018 à une organisation à but non lucratif qui aide les vétérans blessés, affirmant que la mission de l’organisation «signifie beaucoup pour moi».

Contribution: Kristine Phillips, Ken Alltucker