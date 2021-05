Le tueur en série de l’ogre des Ardennes qui a assassiné jusqu’à 30 femmes, dont la Britannique Joanna Parrish, décède à l’hôpital

Le tueur en série français qui a massacré des dizaines de femmes dont l’étudiante britannique Joanna Parrish est décédée après être tombée dans le coma.

Michel Fourniret, 79 ans – dit l’Ogre des Ardennes – a été transporté samedi dans une unité sécurisée de la Pitié Salpêtrière à Paris « souffrant de problèmes respiratoires ».

Michel Fourniret – dit l’Ogre des Ardennes – serait au bord de la mort

On pense que Joanna Parrish, étudiante à l’université de Leeds, fait partie de ses 30 victimes Crédit: PA: Press Association

Le procureur de la République de France a maintenant confirmé que le monstre – qui a assassiné des jeunes femmes de 1987 à 2001 – est décédé.

Plus tôt dans la journée, une source a déclaré au journal Le Parisien: « Il souffre de problèmes cardiaques et de dégénérescence mentale, a été placé dans le coma et les médecins considèrent qu’il ne peut pas être réanimé ».

Fourniret a admis avoir kidnappé, violé et assassiné neuf filles et jeunes femmes, même si l’on pense qu’il en a tué au moins 21 autres.

La plupart de ses victimes, âgées de 12 à 30 ans, ont été abattues, étranglées ou poignardées à mort.

Parmi eux figuraient Joanna, une étudiante en langue de 20 ans à l’Université de Leeds qui a été tuée dans la campagne bourguignonne dans l’est de la France en mai 1990.

En 2018, Fourniret a déclaré aux juges d’instruction qu’il avait mis fin à la vie de Joanna et de Marie-Ange Domece, une adolescente handicapée mentale disparue en 1988, âgée de 19 ans.

Le corps de Joanna a été retrouvé nu dans l’Yonne à Auxerre, le lendemain de sa disparition.

Fourniret a été le principal suspect dans le cas de Joanna pendant des années et a finalement été arrêté en 2005 avec sa femme Monique Olivier en relation avec la mort.

Fourniret a été emprisonné pour avoir tué neuf filles et femmes et est soupçonné de 21 autres meurtres Crédit: AP: Associated Press

La femme du monstre Monique Olivier a également été emprisonnée pour l’avoir aidé Crédit: AFP

Olivier a également été emprisonné pour complicité après qu’il ait été révélé qu’elle viendrait chercher des victimes pour lui alors qu’elle conduisait dans leur voiture dans la région en bois des Ardennes avec leur bébé sur la banquette arrière.

L’année dernière, des analystes ont retrouvé des traces médico-légales de deux autres victimes de Fourniret – Estelle Mouzin, 9 ans, et Céline Saison, 18 ans, sur un matelas appartenant à la sœur du meurtrier.

Ensuite, des tests ADN avancés ont conduit à des liens avec 12 autres personnes.

Corinne Herrmann, avocate représentant les victimes présumées, a déclaré à l’époque: «Nous voulons que l’ADN de toutes les victimes et filles disparues que nous représentons soit comparé à ceux retrouvés sur le matelas, et à toutes les preuves sous scellés saisies au domicile de Michel Fourniret. «

Mme Herrmann a ajouté: « Il est inconcevable que Fourniret n’ait pas tué d’autres victimes ».

Fourniret était détenu à la prison de haute sécurité de Fresnes à Paris avant d’être conduit d’urgence à la Pitié Salpêtrière.

Le Parisien a rapporté qu’il « avait déjà été hospitalisé en urgence à plusieurs reprises ».

Première victime de l’ogre, l’écolière Isabelle Laville, 17 ans Crédits: Getty – Contributeur

Fabienne Leroy était une autre de ses victimes Crédit: AFP – Getty

Estelle Mouzin a disparu en 2003 à l’âge de neuf ans Crédit: AFP

Didier Seban, autre avocat des familles de ses victimes, a déclaré: « Son état et sa mémoire se détériorent depuis plusieurs mois et nous soupçonnons qu’il ne sera jamais jugé ».

M. Seban a ajouté: « Cette situation est évidemment difficile à vivre pour les familles qui seront privées du principal accusé en cas de procès ».

Monique Olivier a déclaré à une codétenue que les victimes de son ex-mari « dépassaient largement les 30 », selon des sources enquêteuses qui l’ont surveillée à la prison de Rennes.

Des traces génétiques l’ont lié à au moins 21 cas non résolus de meurtres ou de disparitions à travers la France.

Cette liste concerne exclusivement les filles et les femmes âgées de 10 à 39 ans, mystérieusement disparues ou assassinées entre 1987 et 2003 dans 17 départements, l’équivalent français des comtés.

Le mois dernier, nous avons raconté comment des creuseurs cherchaient des bois dans l’espoir de retrouver Estelle disparue, 18 ans après sa disparition à l’âge de neuf ans.

La frénésie de violences sexuelles de Fourniret remonte à plus de 50 ans et il a été emprisonné dans les années 1960 et 1980 pour avoir tâtonné des enfants.

Olivier, sa troisième épouse, lui écrit en prison et fait un pacte pour l’aider à trouver des vierges pour satisfaire ses fantasmes malades s’il assassine son premier mari.

À peine deux mois après sa libération, elle l’a aidé à arracher Isabelle Laville, 17 ans, alors qu’elle rentrait de l’école à pied en décembre 1987.

Elle a été la première des nombreuses victimes qui ont été violées, étranglées et abandonnées par le couple méchant.

Il a finalement été attrapé en 2003 lorsqu’une fille de 13 ans qu’il a arrachée s’est libérée des griffes et a couru chercher de l’aide.

Les flics lancent une nouvelle recherche pour « French Madeleine McCann » alors que JCB repéré en train de déterrer du bois 18 ans après la disparition d’une fille de 9 ans