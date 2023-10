Le tueur en série de Coronation Street, Stephen Reid, finalement exposé dans les spoilers dramatiques de la Super Soap Week

Le règne de terreur du tueur en série touche à sa fin alors que les habitants de Weatherfield entament une nouvelle Super Soap Week.

L’enfer se déchaîne dans Coronation Street avec les secrets de Stephen Reid révélés au grand jour. Parviendra-t-il à s’échapper ?

Trois vies ont été brutalement ôtées par l’homme d’affaires incarné par Todd Boyce en un an.

Malheureusement pour le tueur en série, les secrets restent rarement secrets pour toujours dans l’émission ITV.

La semaine prochaine, alors qu’un nouveau jour se lève à Weatherfield, Stephen planifie son évasion des pavés et de la traînée de cadavres qu’il a laissé derrière lui.

Stephen a suggéré à sa moitié Jenny Connor (Sally Ann Matthews) de partir ensemble en Thaïlande car elle ne serait plus à la tête de l’auberge Rovers Return.

Mais il ignore complètement que ses concitoyens sont en train de rassembler les pièces d’un puzzle à glacer le sang, un puzzle qui pourrait lui permettre de passer ses journées derrière les barreaux et de ne pas courir sur une plage baignée de soleil.

Carla Connor (Alison King), frustrée, est à juste titre convaincue que Stephen lui a administré du LSD, mais sans preuves, la police ne peut pas le prouver.

Lorsqu’elle trouve une impression de billets aller simple pour la Thaïlande dans l’imprimante du bureau, elle convainc DS Swain que Stephen présente un risque de fuite.

Ignorant l’insistance de Swain pour qu’elle n’en parle à personne, Carla explique à Jenny que la police enquête sur Stephen et l’implore de ne pas aller en Thaïlande avec lui, car elle pourrait s’enfuir avec un meurtrier – comment va-t-elle réagir ?

Pendant ce temps, Tim Metcalfe (Joe Duttine) est distrait des projets de Sally pour leur anniversaire de mariage lorsqu’une mention passagère de Brian Packham de l’intérêt de Stephen pour le projet de dragage du canal fait vriller ses rouages.

Sur le chemin de halage du canal, Tim trouve une gaffe abandonnée et commence à fouiller dans l’eau.

Il est horrifié lorsque la main d’un cadavre flotte à la surface.

En fuyant vers son taxi, Tim compose le 999 et rapporte avoir trouvé un cadavre.

Mais le téléphone se coupe et avant qu’il puisse rappeler, Tim est consterné lorsque Stephen grimpe sur le siège arrière du taxi.

Alors que Stephen tente de l’étrangler avec une cravate, Tim fait une offre de liberté mais trébuche sur son lacet et, alors qu’il se relève, il est assommé par Stephen avec une brique.

Une Sally (Sally Dynevor) furieuse suppose que Tim est allé au match du comté avec Kevin tandis que son mari se bat pour sa vie dans le coffre de sa voiture qui est aspergé d’essence.

Plus tard, Stephen revient sur les pavés en contournant Jenny en douceur et se dirige directement vers une douche pour laver toute trace de sang et de carburant avant d’appeler la compagnie aérienne pour confirmer son vol pour demain.

Stephen trompe ensuite un Michael inconscient pour lui permettre de transférer le solde complet du compte d’Underworld vers un faux compte qu’il a créé.

Carla est choquée lorsqu’elle reçoit une notification de transfert.

La famille Platt est stupéfaite lorsque Sarah (Tina O’Brien) annonce la nouvelle que Stephen a fraudé Audrey Roberts (Sue Nicholls) et drogué Carla.

Stephen quitte son appartement mais il est attaqué par un Peter Barlow (Chris Gascoyne) furieux.

Audrey arrive et envoie le chauffeur de taxi faire ses bagages au grand soulagement de Stephen.

Mais il est à nouveau choqué lorsque sa mère l’accuse d’avoir volé sa maison, après avoir découvert ce qu’il faisait.

DS Swain apprend que Stephen a avancé son vol de Manchester à Bangkok et se précipite à l’aéroport pour l’intercepter.

Parviendra-t-elle à le retrouver à temps ?

Elaine Jones (Paula Wilcox) rapporte que les Platt pensent que Stephen a assassiné quiconque se mettait en travers de son chemin.

Réalisant que Tim était l’une de ces personnes, Sally se sent malade.

Stephen a-t-il encore tué ?

Parviendra-t-il à échapper à la justice ?

