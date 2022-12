Le tueur en série Charles Sobhraj arrive à Paris après sa libération: AFP

Charles Sobhraj est arrivé samedi à Paris après presque 20 ans de prison.

Le tueur en série français Charles Sobhraj, responsable de multiples meurtres dans les années 1970 à travers l’Asie, est arrivé samedi à Paris après près de 20 ans de prison au Népal, a confirmé un journaliste de l’AFP.

La plus haute cour du Népal a décidé mercredi qu’il devait être libéré pour des raisons de santé et expulsé vers la France dans les 15 jours. Il a été libéré de prison deux jours plus tard.

Vendredi, il a embarqué sur un vol à l’aéroport de Katmandou pour le conduire en France via Doha. A son arrivée dans la capitale française, il a été emmené par la police des frontières pour des “contrôles d’identité”, selon une source aéroportuaire.

La vie de Sobhraj a été relatée dans la série “The Serpent” coproduite par Netflix et la BBC.

Le tueur en série français Charles Sobhraj a été libéré de prison au Népal après avoir passé 19 ans derrière les barreaux. Nous regardons qui il est et pourquoi il est connu sous le nom de ‘The Serpent’ ?? pic.twitter.com/6kS6dcF31z – Al Jazeera English (@AJEnglish) 23 décembre 2022

Né à Saigon d’un père indien et d’une mère vietnamienne qui a ensuite épousé un Français, Sobhraj s’est lancé dans une vie de crime international et s’est retrouvé en Thaïlande en 1975.

Se faisant passer pour un marchand de pierres précieuses, il se lierait d’amitié avec ses victimes, dont beaucoup étaient des routards occidentaux sur la piste hippie des années 1970, avant de les droguer, de les voler et de les assassiner.

Il a été impliqué dans le meurtre en 1975 d’une jeune femme américaine dont le corps a été retrouvé sur une plage et a finalement été lié à plus de 20 meurtres.

Arrêté en Inde en 1976, il y a finalement passé 21 ans en prison, avec une brève pause en 1986 lorsqu’il a drogué des gardiens de prison et s’est évadé. Il a été repris dans l’État côtier indien de Goa.

Libéré en 1997, Sobhraj a vécu à Paris, donnant des interviews rémunérées à des journalistes, mais est retourné au Népal en 2003.

Un tribunal népalais a condamné Sobhraj à la prison à vie l’année suivante pour avoir tué la touriste américaine Connie Jo Bronzich en 1975. Une décennie plus tard, il a également été reconnu coupable du meurtre de la compagne canadienne de Bronzich.