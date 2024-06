Le tueur en série canadien Robert Pickton, qui a amené ses victimes dans une ferme porcine, est mort après une agression en prison

TORONTO — Le tueur en série canadien Robert Pickton, qui avait emmené des victimes féminines dans sa ferme porcine lors d’une vague de crimes près de Vancouver à la fin des années 1990 et au début des années 2000, est décédé après avoir été agressé en prison, ont annoncé vendredi les autorités. Il avait 74 ans.

Le Service correctionnel du Canada a déclaré dans un communiqué que Pickton, un détenu de l’établissement de Port-Cartier, dans la province de Québec, est décédé à l’hôpital des suites de ses blessures lors de l’agression du 19 mai impliquant un autre détenu. Il était l’un des tueurs en série les plus notoires du Canada et son cas a fait la une des journaux internationaux.

Un détenu de 51 ans était en détention pour l’agression contre Pickton, a déclaré le porte-parole de la police, Hugues Beaulieu, plus tôt ce mois-ci.

Robert « Willie » Pickton a été reconnu coupable de six chefs de meurtre au deuxième degré et condamné à la prison à vie en 2007, avec une période maximale d’inéligibilité à la libération conditionnelle de 25 ans, après avoir été accusé du meurtre de 26 femmes.

La police a commencé à fouiller la ferme Pickton, dans la banlieue de Vancouver, à Port Coquitlam, il y a plus de 22 ans, dans le cadre de ce qui allait durer des années d’enquête sur les disparitions de dizaines de femmes des rues les plus sordides de Vancouver, de travailleuses du sexe et de consommateurs de drogues abandonnés en marge de société.

Les restes ou l’ADN de 33 femmes ont été retrouvés dans la ferme. Pickton s’est un jour vanté auprès d’un policier infiltré d’avoir tué un total de 49 femmes.

Lors de son procès, le témoin à charge Andrew Bellwood a déclaré que Pickton lui avait raconté comment il avait étranglé ses victimes et donné leurs restes à ses porcs. Les autorités sanitaires ont un jour émis un avis concernant la viande contaminée aux voisins qui auraient pu acheter du porc à la ferme de Pickton, craignant que la viande ne contienne des restes humains.

Cynthia Cardinal, dont la sœur Georgina Papin a été assassinée par Pickton, a déclaré que la mort de Pickton signifie qu’elle peut enfin tourner la page après le meurtre de sa sœur.

« Cela va apporter la guérison à, je ne dirai pas à toutes les familles, je dirai juste à la plupart des familles », a-t-elle déclaré. «Je me dis – wow, enfin. Je peux réellement avancer et guérir et je peux mettre ça derrière moi.

La police de Vancouver a été critiquée pour ne pas prendre ces cas au sérieux, car bon nombre des personnes disparues étaient des travailleuses du sexe ou des consommateurs de drogues.

Le service correctionnel du Canada a déclaré qu’il menait une enquête sur l’attaque de Pickton.

« L’enquête examinera tous les faits et circonstances entourant l’agression, y compris si les politiques et protocoles ont été suivis », a indiqué le service dans le communiqué. « Nous sommes conscients que le cas de ce délinquant a eu un impact dévastateur sur les communautés de la Colombie-Britannique et de partout au pays, y compris les peuples autochtones, les victimes et leurs familles. Nos pensées les accompagnent. »

Les victimes confirmées de Pickton étaient au nombre de six : Sereena Abotsway, Mona Wilson, Andrea Joesbury, Brenda Ann Wolfe, Papin et Marnie Frey.

« Plus tôt aujourd’hui, j’ai été informé du décès d’un détenu à l’Établissement de Port-Cartier », a déclaré le ministre de la Sécurité publique, Dominic LeBlanc, dans un communiqué. « En ce moment, mes pensées vont aux familles des victimes des crimes odieux de cet individu. »

Au moment de la détermination de la peine de Pickton, le juge James Williams de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a déclaré qu’il s’agissait d’un «cas rare qui justifie correctement la période maximale d’inadmissibilité à la libération conditionnelle dont dispose le tribunal».