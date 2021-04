Le tueur en série Bruce McArthur a utilisé l’équipement de son travail d’aménagement paysager pour enterrer les corps démembrés de ses victimes dans des planteurs chez son ami au cours d’une horrible série de meurtres de huit ans.

McArthur, 69 ans, a été arrêté en janvier 2018 et a par la suite plaidé coupable du meurtre de huit hommes entre 2010 et 2017, qui avaient tous disparu sans laisser de trace du quartier du village gai de Toronto.

La plupart des victimes étaient d’origine moyen-orientale ou sud-asiatique et vivaient en marge de la société canadienne Crédit: Police de Toronto

Les crimes brutaux de McArthur – qui est considéré comme l’un des tueurs en série les plus prolifiques du Canada – sont revisités dans un nouveau documentaire sur des crimes réels intitulé Catching a Serial Killer: Bruce McArthur, qui doit être diffusé dimanche sur Oxygen.

En vedette dans le film, une amie de McArthur, Karen Fraser, a déclaré qu’elle n’avait aucune idée de ce qui se passait lorsque la police est arrivée à sa porte en janvier 2018.

«La moitié de moi reculait et regardait avec horreur», a-t-elle déclaré à Fox News. « L’autre moitié essayait de penser clairement. Ils n’avaient pas de mandat de perquisition et j’en étais pleinement conscient. Je n’avais vraiment pas à y prêter attention si je ne le voulais pas. »

Une fois qu’un officier lui a dit qu’un crime grave avait été commis et que McArthur avait été arrêté, elle a dit qu’elle savait que la situation était «grave».

«L’officier était clairement bouleversé, alors quelque chose de grave se passait», a déclaré Fraser. « C’était la première de nombreuses décisions, d’avoir confiance dans le système. Nous avons donc coopéré et sommes partis. »

À l’insu de Fraser à l’époque, McArthur avait été arrêté et accusé d’avoir agressé sexuellement, assassiné et démembré huit hommes qu’il avait rencontrés entre 2010 et 2017 dans l’enclave LGBTQ de Church and Wellesley à Toronto.

Karen Fraser a permis à Bruce McArthur de stocker ses outils d’aménagement paysager sur sa propriété pendant plusieurs années – des outils qu’il utiliserait pour enterrer ses victimes sur ses terres Crédits: Getty Images – Getty

Une bande de scène de crime entoure la propriété de Frasers en février 2018, où les restes de six hommes avaient alors été retrouvés Crédit: AP: Associated Press

Les enquêteurs ont trouvé les restes démembrés de sept de ses victimes dans des planteurs de fleurs sur les terres de Fraser; les restes de sa huitième victime ont été retrouvés dans un ravin derrière sa maison Crédit: AP: Associated Press

Pendant des années, le paysagiste indépendant avait également entreposé son équipement sur la propriété de Fraser en échange de la tonte de sa pelouse et de l’entretien de la cour.

«Je pensais avoir fait la meilleure affaire de ma vie», a-t-elle raconté à Fox à propos de l’arrangement. «Il était très efficace et aimait son travail. Il était très doué pour cela. Il était très agréable et parlait avec tendresse de ses enfants.

« C’était aussi un excellent grand-père. C’était juste un homme gentil qui semblait très content des choix qu’il faisait dans la vie. »

McArthur et Fraser se sont rencontrés pour la première fois il y a plus de dix ans par l’intermédiaire de sa sœur.

À peu près au même moment, McArthur avait lancé son entreprise d’aménagement paysager et, ayant besoin d’un endroit pour ranger ses outils, il a conclu un accord avec Fraser pour les garder dans son double garage.

Fraser a déclaré qu’elle avait plus tard été horrifiée d’apprendre que McArthur, qu’elle considérait comme un père de famille aux manières douces, pouvait être responsable de tels crimes visqueux.

Au début, Fraser a dit qu’elle l’avait défendu, estimant qu’il devrait être traité comme innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit prouvée.

«Je ne l’ai jamais vu perdre son sang-froid avec qui que ce soit», a-t-elle déclaré à Fox. « Il était attentionné, généreux et joyeux. »

Mais le personnage de «gentilhomme» auquel Fraser était depuis si longtemps associé à McArthur s’est rapidement évanoui lorsque la police a commencé à chercher des preuves sur sa propriété en février 2018.

McArthur a plaidé coupable à huit chefs d’accusation de meurtre au premier degré en 2019 Crédits: Oxygen

Fraser (photographiée avec son mari) a déclaré qu’elle était horrifiée d’apprendre que McArthur, qu’elle considérait comme un père de famille aux manières douces, pourrait être responsable de tels crimes visqueux. Crédits: Getty Images – Getty

Les enquêteurs allaient chercher les restes démembrés de sept de ses victimes dans des planteurs de fleurs sur les terres de Fraser; les restes de sa huitième victime ont été retrouvés dans un ravin derrière sa maison.

Deux des victimes, Skandaraj Navaratnam et Majeed Kayhan, se souviendrait plus tard de sa rencontre avec McArthur.

« Bruce a toujours eu des gens pour l’aider », a déclaré Fraser à propos de Navaratnam.

« Donc je n’y ai pas beaucoup pensé. Mais je me souviens que Skandaraj était très charmant. Il a tout de suite attiré votre attention. Sourire fabuleux. Il était bien habillé et riait toujours. Je ne l’ai jamais revu. »

Navaratnam, un réfugié sri-lankais de 40 ans qui a déménagé au Canada dans les années 1990, a disparu en septembre 2010.

Des amis l’avaient signalé disparu après qu’il ne soit pas rentré chez lui auprès de son nouveau chiot, bien qu’aucune trace ne soit trouvée de lui pendant huit ans.

La police a fouillé la propriété de Fraser pendant plusieurs mois pour récupérer les restes Crédit: AP: Associated Press

Le personnage « gentil » que Fraser avait depuis si longtemps associé McArthur s’est rapidement évanoui lorsque la police a commencé à chercher des preuves sur sa propriété en février 2018. Crédits: Oxygen

Fraser a déclaré qu’elle se souvenait également d’avoir rencontré une autre victime de McArthur, Majeed Kayhan, 58 ans, une immigrante afghane mariée qui a disparu en octobre 2012.

Kayhan aurait mené deux vies distinctes – une avec sa famille et une dans le village où il avait un appartement.

Son fils adulte a signalé sa disparition à l’automne 2012 après qu’il n’a pas retourné ses appels pendant plusieurs jours d’affilée.

Fraser a rencontré Kayhan alors qu’il travaillait comme aide paysagiste pour McArthur peu de temps avant sa disparition.

«Je me sentais vraiment désolée pour lui», a-t-elle dit à Fox. «Il essayait de travailler mais il était mal habillé. J’ai l’impression qu’il n’a jamais touché à une pelle auparavant de sa vie.

« Il ne voulait clairement pas le faire. Je me souviens que Bruce était juste en colère contre lui. Environ trois semaines plus tard, j’ai envoyé un e-mail à Bruce et lui ai demandé s’il gardait son travail. Je n’ai jamais eu de réponse. »

Plusieurs années plus tard, les restes de Kayhan seraient retrouvés « à environ cinq pieds de l’endroit où je l’avais vu appuyé sur la pelle », a déclaré Fraser.

La découverte des parties du corps était incroyablement obsédante pour Fraser, a-t-elle déclaré.

« Par une chaude journée, si nous voyions les fleurs tomber un peu, mon partenaire et moi les arrosions », a-t-elle dit à Fox.

« Nous arrosions donc les planteurs où les victimes ont été enterrées. Je ne peux pas vous donner de mots pour décrire à quel point c’était horrible. Et cruel. C’est juste tous les mots négatifs que vous pouvez trouver. Parfois, votre esprit est tout simplement submergé par cela. tout. »

Les enquêteurs passent au crible du compost à la recherche de restes humains dans la zone arrière du 53 Mallory Crescent à Toronto, le 5 juillet 2018 Crédits: Getty Images – Getty

Deux des victimes, Skandaraj Navaratnam et Majeed Kayhan, Fraser se souviendrait plus tard de sa rencontre avec McArthur Crédits: Getty Images – Getty

McArthur a atterri pour la première fois sur le radar de la police en juin 2016, après qu’un homme a appelé le 911 pour le signaler pour avoir agressé et tenté de l’étrangler lors d’une relation sexuelle.

Le paysagiste – qui avait auparavant attaqué une travailleuse du sexe avec une pipe en 2001 et a été reconnu coupable d’agression – s’est rendu au poste de police et s’est volontairement rendu.

McArthur a affirmé que l’incident était un malentendu et les accusations ont ensuite été abandonnées.

Mais après la disparition d’Andrew Kinsman, un activiste et barman LGBTQ de 49 ans, en 2017, Mcarthur a de nouveau fait l’objet d’une enquête.

Lors de la recherche du domicile de Kinsman, le nom «Bruce» a été repéré sur un calendrier pour la date du 26 juin.

Après avoir visionné des images de surveillance, ils ont repéré une camionnette d’apparence suspecte dans le parking, qui a ensuite été retracée à McArthur.

Après la saisie de la camionnette, ils ont découvert des traces de sang de Kinsman à l’intérieur.

En plus de l’aménagement paysager, McArthur a également travaillé comme centre commercial Santa pendant les vacances Crédits: Oxygen

McArthur a été condamné à la prison à vie et ne sera pas éligible à la libération conditionnelle avant l’âge de 91 ans Crédit: AFP – Getty

McArthur a ensuite été placé sous surveillance policière pendant qu’ils rassemblaient plus de preuves.

Après l’avoir vu entrer dans son immeuble avec un homme du Moyen-Orient le 18 janvier 2018, ils ont décidé de se précipiter à l’intérieur – croyant que la vie de l’homme était en danger.

À l’intérieur, la police a trouvé l’homme enchaîné à un lit avec un sac sur la tête et la bouche fermée avec du ruban adhésif. Les enquêteurs ont déclaré qu’ils pensaient avoir empêché McArthur de réclamer sa neuvième victime.

McArthur a été arrêté et son appartement a été perquisitionné.

Là, les enquêteurs ont trouvé des preuves plus inquiétantes, y compris des images des huit hommes disparus habillés – l’un portant un manteau de fourrure, l’autre avec un cigare à la bouche – que la police dit que McArthur avait gardé comme trophées.

McArthur a plaidé coupable à huit chefs d’accusation de meurtre au premier degré en 2019.

La plupart des victimes étaient d’origine moyen-orientale ou sud-asiatique et vivaient en marge de la société canadienne.

Tous les meurtres impliquaient des agressions sexuelles ou des séquestrations, ont déclaré les procureurs. Plusieurs des victimes ont été étranglées à mort.

McArthur a été condamné à la prison à vie et ne sera pas éligible à la libération conditionnelle avant l’âge de 91 ans.

