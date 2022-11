Le tueur d’un promeneur de chiens condamné à la prison à vie, pas de libération conditionnelle

DENVER (AP) – Un homme reconnu coupable d’avoir utilisé un AK-47 pour tuer une femme et blesser son petit ami alors qu’ils promenaient leur chien a été condamné à la prison à vie.

Un juge a condamné vendredi Michael Close à une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle dans la mort d’Isabella Thallas, 21 ans, et a ajouté une peine supplémentaire de 48 ans pour la tentative de meurtre de Darian Simon.

Les procureurs ont allégué que Close avait eu un «échange verbal» avec le couple au sujet d’une commande qu’ils avaient utilisée pour amener leur chien à se soulager devant l’appartement de Close près de Coors Field le 10 juin 2020.

Close a crié par la fenêtre au couple alors qu’ils exhortaient le chien à “faire le pot” avant d’obtenir l’AK-47, qu’il avait pris à un ami qui était sergent de la police de Denver, a rapporté le Denver Post. Les procureurs ont déclaré qu’il avait tiré 24 fois.

Close avait plaidé non coupable pour cause de folie, mais les jurés l’ont reconnu coupable en septembre de meurtre au premier degré, de tentative de meurtre au premier degré et de deux chefs d’agression au premier degré.

La défenseure publique de Close, Sonja Prins, a alors déclaré que Close avait subi une rupture mentale et qu’une enfance abusive, une série de pertes d’emplois, une rupture et la pandémie de COVID-19 avaient contribué à sa mauvaise santé mentale au moment de la fusillade.

The Associated Press