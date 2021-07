Le « tueur » du terrain de golf Bryan Rhoden est un rappeur en herbe et a été arrêté pour conduite en état d’ébriété et libéré quelques heures après la mort d’un pro

Le tueur présumé du terrain de golf est un rappeur en herbe et avait été arrêté pour conduite en état d’ébriété et relâché quelques heures seulement après que le pro a été abattu.

La police a déclaré avoir arrêté jeudi Bryan Anthony Rhoden, 23 ans, d’Atlanta pour avoir abattu Siller, Paul Pierson et Henry Valdez.

Bryan Anthony Rhoden a été arrêté jeudi Crédit : Bureau du shérif du comté de DeKalb

Bryan Anthony Rhoden est un rappeur en herbe qui s’appelle B Rod Crédit : Instagram

Siller était un père de deux enfants marié Crédit : Facebook/Ashley Bouknight Siller

Siller a été retrouvé abattu sur le terrain de golf samedi après-midi.

Lorsque la police est allée enquêter, elle a trouvé une camionnette Dodge Ram 3500 avec les corps de Valdez, 46 ans, et Pierson, 76 ans, à l’arrière.

Pierson était le propriétaire du camion, ont déclaré les flics.

Lors d’une conférence de presse jeudi, le chef de la police du comté de Cobb, Tim Cox, a déclaré que Rhoden ferait face à trois chefs de meurtre, trois chefs de voies de fait graves et deux chefs d’enlèvement.

À cette époque, la police pense que Rhoden était le « tireur isolé » dans les meurtres.

Siller a été retrouvé par balle sur un terrain de golf samedi Crédit : 11Alive

Siller ne semble pas avoir connu le tireur, ont déclaré les flics Crédit : Facebook/Ashley Bouknight Siller

Le tueur présumé est un rappeur en herbe qui se produit sous le nom de B Rod, a confirmé son manager à FOX5 aujourd’hui.

Rhoden compte plus de 18 000 abonnés sur Instagram et a récemment publié une mixtape intitulée « Made It Out ».

Selon les dossiers de la prison, obtenus par le point de vente, Rhoden a été arrêté pour conduite en état d’ivresse, fournissant une fausse pièce d’identité et d’autres frais de véhicule et de circulation quelques heures seulement avant que la sinistre découverte ne soit faite sur le terrain de golf.

Il a été incarcéré dans la prison du comté de DeKalb pour ces crimes juste avant 2 heures du matin dimanche matin et a été libéré sous caution deux jours plus tard.

Les détectives interrogent toujours le suspect et d’autres accusations pourraient être portées, a déclaré Cox.

Le tueur présumé a été identifié comme étant le rappeur B Rod Crédit : Instagram/B. Tige/Bryan Rhoden

Rhoden venait de sortir une mixtape Crédit : Instagram/B. Tige/Bryan Rhoden

La police pense que Siller n’était pas une cible visée, mais qu’il a été tué après avoir été témoin d’un crime en cours.

Le lien du suspect avec les deux autres victimes et un éventuel mobile font toujours l’objet d’une enquête.

« Comme cela reste une affaire et une enquête actives, nous serons limités sur la quantité d’informations ou de détails que nous pouvons divulguer », a déclaré Cox.

« Mais avec le suspect en garde à vue, notre enquête continuera à mener l’affaire à son terme et à la transmettre au bureau du procureur du comté de Cobb pour poursuites. »

Le suspect avait conduit au vert dans une camionnette blanche Ram 3500 Crédit : 11Alive

La fusillade a eu lieu au Pinetree Country Club Crédit : 11Alive

Rhoden a été incarcéré dans la prison du comté de Cobb sans caution.

La police pense que le suspect a abandonné le pick-up après avoir tiré sur Siller et s’est enfui à pied.

Le suspect aurait été amené au commissariat pour différentes accusations avant d’être placé en garde à vue, mais les flics n’ont pas donné de détails sur ces accusations.

Après la fusillade, les habitants ont exprimé leur choc qu’une telle violence insensée puisse avoir lieu au country club.

« Cela ne m’a frappé que plus tard que cela s’est produit dans notre country club », a déclaré à CNN l’ami de Siller, Sebastian Schutte. « Je n’arrive toujours pas à y croire. »

Il a déclaré que le golfeur professionnel était très apprécié et « traitait tout le monde avec respect ».

Siller laisse derrière lui une femme et deux jeunes enfants. Un GoFundMe mis en place pour sa famille avait dépassé 657 000 $ jeudi soir.