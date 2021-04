Une randonneuse de chien TERRIFIÉE a été abordée par un homme dans une camionnette à seulement 1,6 km de l’endroit où un tragique PCSO a été assassiné, affirment les habitants.

Julia James, 53 ans, a été tragiquement découverte mardi avec des blessures à la tête à Akholt Wood à Snowdown, près de Douvres – avec son fidèle Jack Russell à ses côtés.

Le corps de maman Julia James a été retrouvé dans un champ éloigné près d’un hameau de Kent mardi après-midi Crédit: SWNS

La police traite sa mort comme un meurtre Crédit: Paul Edwards / The Sun

La tragédie présente une similitude effrayante avec les meurtres au marteau brutaux à seulement deux kilomètres et demi de là à Chillenden en 1996.

La police traite maintenant la mort de Julia comme un meurtre et les habitants sont invités à rester vigilants car le tueur est toujours en liberté.

Avez-vous été approché? Appelez The Sun Online au 0207782 4368 ou envoyez un e-mail à exclusive@the-sun.co.uk

Ils cherchent à savoir si la maman, qui a travaillé pour la police pendant 15 ans et a été félicitée pour son courage, a été victime d’une attaque aléatoire perpétrée par un inconnu.

Les habitants disent qu’il y a deux semaines, une femme promenant son chien a été approchée par un homme dans une camionnette blanche à Nonington – à environ un mile de la scène du meurtre – il y a deux semaines.

Il était distrait et la femme a réussi à fuir dans la panique et a appelé à l’aide.

Une voisine de Julia a déclaré: «Nous sommes tous terrifiés. Il y a beaucoup de promeneurs de chiens dans la région.

«C’est horrible. Nous savons qu’il y a un rapport selon lequel une autre femme a été suivie.

La police de Kent a été sollicitée pour commentaires.

Julia a été découverte morte à seulement 2,5 milles des horribles meurtres de Chillenden

Les agents ont intensifié l’enquête aujourd’hui avec des flics en train d’effectuer des fouilles minutieuses du bout des doigts dans des bois et des champs éloignés.

La police n’a pas confirmé si Julia, qui aurait travaillé dans l’unité de lutte contre la violence domestique de la police de Kent, était en service à l’époque.

Aucune arrestation n’a été effectuée et une autopsie sera effectuée pour établir la cause du décès.

Un ami de la famille a déclaré que la famille de Julia considérait que son assassin était un étranger.

Il a déclaré: «Ils sont de plus en plus convaincus qu’il s’agissait d’une attaque aléatoire.

«Personne n’a été arrêté.

«C’est dans leur esprit que c’est aléatoire.

«La raison pour laquelle quelqu’un lui ferait du mal est totalement mystérieuse.»

Julia était mariée à Paul, sur la photo. Son fils a annoncé sa mort à la famille

Les PCSO examinent les hommages floraux laissés à Julia aujourd’hui Crédit: PA

La théorie que Julia a été tuée par un inconnu lors d’une attaque aléatoire a laissé les habitants du hameau de Kent effrayés de sortir seuls.

Charles Woodgate, qui représente Aylesham, Eythorne et Shepherdswell au Conseil du district de Douvres, a déclaré: «Les gens du village ont peur qu’il y ait un fou fou dans les bois qui est maintenant en liberté.

«Ils craignent que ce soit un étranger qui ait tué Julia et j’espère que la police les rattrapera rapidement.

Mary Bosson, une cousine de la maman du PCSO, a déclaré aujourd’hui: « C’est inquiétant. Nous promenons tous nos chiens dans cette région. J’ai une petite-fille enceinte et elle promène ses deux chiens dans les environs.

« Elle était là lundi et mardi, seule. Nous ne savons pas si c’était au hasard ou quoi. Nous ne le ferons pas maintenant tant que nous ne le saurons pas. »

Dorothy Morgan a déclaré: « C’est tellement effrayant. C’était une fille vraiment gentille. Je ne peux pas le croire. Nous nous promenons rarement, mais j’ai vu plus de gens se promener par deux. Beaucoup de gens ont des chiens ici. «

Une autre maman, qui vit également à proximité, a déclaré qu’elle ne promènerait pas son chien sur le chemin où Julia a été trouvée.

«J’avais l’habitude d’y aller la plupart du temps seule, mais je ne le ferais tout simplement pas maintenant», a-t-elle déclaré.

« Je dois aussi emmener ma fille à l’école, alors que normalement elle prendrait le bus. Je ne veux pas qu’elle marche seule ou l’attende seule, et je pense que la plupart des parents le feront probablement. la même chose.

« Il y a évidemment une présence policière assez importante, donc j’espère que tout ira bien, et nous avons une communauté forte, ce qui est bien. »

La police effectue des recherches du bout des doigts Crédit: i-Images

L’enquête s’est intensifiée Crédit: PA

Le tueur de Julia est toujours en liberté Crédit: PA

Hommages laissés à la maman aujourd’hui Crédits: UkNewsinPictures

Cela survient alors que l’ancien de Julia, Wayne Davis, a raconté comment leur fils en sanglots, Patrick, 23 ans, a révélé la nouvelle déchirante qu’elle avait été tuée à la famille.

Il a déclaré au Sun: «La première fois que j’en ai entendu parler, c’était hier soir.

«J’ai demandé à mon fils s’il savait ce qui se passait à Snowdown.

«Il a dit au début qu’il ne l’avait pas fait, mais il y avait des policiers partout. J’ai dit que j’avais entendu dire qu’une femme avait perdu la vie.

«Puis un peu plus tard, le téléphone a sonné et il a dit:« Papa, c’est maman ». Il pleurait et pleurait.

«Il était dévasté. Julia était l’amour de ma vie, mais nous nous sommes séparés, comme le font parfois les couples.

«C’était une femme charmante. Elle promenait beaucoup son chien.

«Ce qu’elle a fait en tant que PCSO n’était pas seulement un travail, c’était un mode de vie.»

Et il a évoqué la possibilité effrayante que quelqu’un sache où était Julia quand elle a commencé sa marche.

Une photo aérienne montre une tente médico-légale près d’un bois Crédit: PA

Sa mort est traitée comme un meurtre Crédits: Steve Finn

Les officiers médico-légaux recherchent des indices dans la forêt locale Crédit: Paul Edwards / The Sun

« Ce que je trouve personnellement étrange, c’est que cela s’est passé au milieu de nulle part », a-t-il déclaré.

« C’est un mystère. La police en sait plus que ce qu’elle dit – elle veut savoir qui l’a fait.

« Pour que quelque chose comme ça se produise, au milieu de nulle part – vous ne savez pas si c’est juste au hasard. »

Le corps de Julia a été découvert près de Chillenden, où maman Lin et sa fille de six ans Megan Russell ont été assassinées lors d’une attaque au marteau au hasard en 1996.

La fille aînée de Lin, Josie, alors âgée de neuf ans, a subi des blessures horribles mais a survécu.

Michael Stone a été emprisonné pour les meurtres avec sa première chance de libération en 2023, alors qu’il aura 63 ans.

Les meurtres de Chillenden Le corps de Julia James a été retrouvé à Snowdown, Kent – à seulement deux miles et demi de Chillenden. En 1996, Michael Stone a massacré le Dr Lin Russell, 45 ans, et sa fille Megan, âgée de six ans, ainsi que le chien de la famille. Il a également tenté de tuer Josie Russell, 9 ans, qui a miraculeusement survécu à l’horreur. La famille a été ligotée, les yeux bandés et attaquée avec un marteau alors qu’elle marchait dans une route de campagne dans le village de Kent. À la suite de cet horrible incident, Josie et son père Shaun ont déménagé à Dyfrryn Nantlle, Gwynedd, a rapporté Wales Online. Et Josie a connu un grand succès en tant qu’artiste. Elle s’est fiancée en 2018, lorsqu’elle a dit qu’elle espérait être maman. La première chance de libération de Stone aura lieu en 2023, alors qu’il aura 63 ans. Les avocats agissant pour lui ont affirmé qu’il existe des «preuves convaincantes» liant Levi Bellfield aux meurtres de Russell.

Des voisins disent que Julia travaillait peut-être à la maison lorsqu’elle a emmené le chien pour une promenade après avoir fini dans l’après-midi.

Le local Sean Simmonds pense qu’il est la dernière personne à avoir vu la tragique Julia vivante.

Il a dit: «Je polissais ma voiture dans l’allée et j’ai levé les yeux et j’ai vu Julia passer de l’autre côté de la route avec le chien.

«Elle se dirigeait vers les bois à l’arrière, je la rencontrais de temps en temps là-bas quand je sortais pour promener mes deux chiens.

« Je ne l’ai pas vue revenir. Vers 16 heures, la police est arrivée et a commencé à boucler la zone. »

Beaucoup ont rendu un hommage émouvant à la maman bien-aimée, qui était considérée comme un pilier de la communauté

Les flics ont refusé de dire si Julia était de service quand elle est morte Crédit: SWNS

L’ex Wayne Davis, 62 ans, a déclaré que sa mort rappelait les horribles meurtres de Chillenden, qui se sont produits à seulement deux kilomètres et demi de distance. Crédit: Facebook

L’ambulancier de 57 ans a ajouté: «J’aurais peut-être été la dernière personne à la voir vivante.

« C’est effrayant. »

Julia, mère de deux enfants, qui a un petit-fils, est devenue PCSO en 2007 et a été félicitée pour son courage trois ans plus tard après avoir poursuivi un voleur à l’étalage.

Après avoir déménagé dans la ville de Tenterden pour continuer son rôle en 2013, elle a déclaré à un journal local: « Je suis une personne humaine et j’aime être dans la communauté. »

Les habitants dévastés disent qu’elle était un pilier de la petite communauté de Snowdown.

Un voisin de Julia a fondu en larmes lorsqu’il lui a rendu hommage.

Il a déclaré: «C’est déchirant – absolument tragique.

«Je ne peux pas y croire. Elle était une maman aimante et le pilier de la communauté.

«C’est dévastateur. C’était une femme adorable. Une partie formidable de la communauté.

«Sa famille a transformé la maison et l’a grandement améliorée. C’était un grand confort d’avoir un PCSO là-bas.

«C’est une famille charmante.»

Les voisins disent qu’ils sont dévastés par la mort de Julia Crédit: Facebook

Des agents ont été vus hier gardant un champ le long de Aylesham Road avec plusieurs autres bouclés alors qu’ils enquêtaient.

Une image aérienne de la scène semble montrer une tente de police installée à côté de projecteurs dans un champ voisin.

Il y a encore une forte présence policière dans la région aujourd’hui, des agents étant vus en train d’effectuer des fouilles du bout des doigts.

Le chef de la police adjoint de la police de Kent, Tom Richards, a déclaré: «Les agents mènent un certain nombre d’enquêtes pour établir les circonstances et les habitants de la région de Snowdown verront en conséquence une présence policière accrue.

« Il est d’une importance vitale que toute personne qui se trouvait dans la zone lundi et mardi et qui aurait pu voir quelque chose de suspect prenne contact avec nous.

«Nous sommes particulièrement désireux de parler à ceux qui visitent régulièrement la région et qui ont peut-être vu quelque chose de déplacé et à ceux qui sont passés en voiture qui ont des images de la dashcam.

« Nous conseillons aux habitants de la région de rester vigilants jusqu’à ce que toutes les circonstances du décès soient établies. »

Le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a également tweeté: « Je suis tellement attristé d’apprendre la mort de la police du Kent PCSO Julia James. J’offre mes sincères condoléances aux amis, à la famille et aux collègues de Julia en cette période horrible. »

Les agents tiennent à parler à toute personne de la région le lundi ou le mardi qui pourrait avoir vu quelque chose d’inhabituel ou de suspect.

Toute personne ayant des informations doit appeler le 0800 0514526.

Un ami a fondu en larmes en disant: « C’est déchirant – absolument tragique » Crédit: BPM