Le tueur du moment qui a poignardé à mort son rival amoureux dans le bain de sang de la Saint-Valentin est arrêté après avoir ourdi un complot de meurtre

C’est le moment où un tueur a été arrêté après avoir poignardé à mort un rival amoureux dans un horrible bain de sang de la Saint-Valentin.

Mark Meadows, 25 ans, a abattu Keith Green dans le jardin de sa maison à Banbury, dans l’Oxfordshire.

Mark Meadows est arrêté par la police armée après avoir assassiné son rival amoureux

Keith Green était en couple avec l’amant plus âgé de Meadows Crédit : Hyde News & Pictures

Louise Grieve avait enfilé les deux hommes Crédit : Hyde News & Pictures

Le tueur était devenu jaloux après avoir découvert que son amant plus âgé, Louise Grieve, 38 ans, était toujours en couple avec Keith.

Meadows a ensuite ourdi un sombre complot de meurtre qui l’a vu dépenser 60 £ pour deux couteaux – un pour Grieve – six mois avant le coup de couteau.

Il a été emprisonné pendant au moins 23 ans aujourd’hui pour meurtre, tandis que son demi-frère Travis Gorton, 20 ans, a été condamné à une peine minimale de 17 ans pour la même infraction.

Grieve a été mis en cage pendant huit ans pour homicide involontaire, tandis qu’une jeune fille de 15 ans reconnue coupable de l’accusation sera condamnée à une date ultérieure.

Oxford Crown Court a appris comment le 13 février, Meadows était allé boire avec Grieve et Gorton au pub Pepper Pot.

Le trio est ensuite retourné à la maison que Keith partageait avec Grieve tandis que Meadows et Gorton attendaient le père.

Après avoir pris une douche, ils se sont jetés sur Keith dans le jardin à l’arrière et l’ont poignardé au moins huit fois.

Meadows a été entendu dire que la victime avait été “traitée” avant de quitter la maison dans une camionnette après le meurtre brutal.

Des images dramatiques montrent les demi-frères et sœurs arrêtés par la police armée un peu plus d’une heure plus tard.

On peut entendre des officiers crier à Meadows aux cheveux longs de marcher vers eux alors qu’il sort d’une maison avec les mains levées.

Avec une arme pointée sur lui, le tueur répond “oui monsieur” lorsqu’on lui dit qu’il est en état d’arrestation pour meurtre.

La police a découvert plus tard l’un des téléphones des tueurs sur les lieux, ce qui a révélé le plan tordu pour “se débarrasser” de Keith.

Un couteau a également été découvert jeté dans un égout à proximité, tandis que l’autre avait été caché à l’intérieur d’un haut-parleur.

Les jurés ont entendu des tensions entre Keith et Meadows éclater lorsque le premier a attrapé Grieve et le tueur ensemble.

Il a attaqué Meadows et a déménagé mais est rapidement retourné dans la maison qu’ils partageaient juste avant Noël 2021.

Malgré le ravivage de la relation, Grieve a poursuivi son rendez-vous avec Meadows et l’a appelé “Jésus” en raison de ses longs cheveux et de sa barbe.

Pendant ce temps, Lovestruck Meadows avait envoyé un message à Gorton en disant: “Je ne peux pas m’en aller. Je l’aime trop et même si je le faisais, ce ne serait toujours pas la fin.”

S’exprimant après la condamnation aujourd’hui, la fille de Keith, Shelby Delaney, a déclaré: “À la fin, ils ont encore leur vie.

“Ils peuvent toujours parler à leur famille, ils peuvent encore respirer, vivre, planifier leur avenir, ils sont toujours là, mon père n’est pas là et je ne peux pas expliquer comment c’est, à quoi cela ressemble.”

La mère de Keith, Jane Mason, a également parlé de “l’impact dévastateur” que la “mort violente et inutile” de son fils a eu sur ses proches.

Elle a déclaré: “Les dix derniers mois ont été les plus difficiles à gérer, c’est comme un rêve dont je ne pourrai jamais me réveiller.

«Keith était un type insouciant; il aiderait n’importe qui et était là pour tout le monde. Il était une personne si authentique et aimait beaucoup ses enfants.

«Keith laisse derrière lui deux jeunes enfants qui devront grandir sans connaître leur père ainsi que ses enfants adultes et beaux-enfants qui doivent accepter sa mort et affronter leur avenir sans lui.

«Le père de Keith et moi avons énormément lutté avec la perte de notre fils et je sais que cela est ressenti par notre famille et nos amis au sens large.

“Pas un jour ne passe sans qu’on se souvienne de Keith et qu’on ne pense à lui.

Meadows a ourdi un complot meurtrier pour “se débarrasser” de son rival Crédit : Hyde News & Pictures

Son demi-frère Travis Gorton a été encordé pour aider Crédit : Hyde News & Pictures

Le couple s’est faufilé dans la maison de Keith et l’a poignardé dans le jardin à l’arrière Crédit : Police de la vallée de la Tamise

Un couteau a été retrouvé jeté dans un égout à proximité Crédit : Hyde News & Pictures