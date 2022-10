Le tueur du défilé de Noël reconnu coupable — RT World News

Darrell Brooks a été reconnu coupable de six accusations de meurtre pour avoir labouré son SUV dans une rue bondée du Wisconsin en novembre dernier

Un jury du Wisconsin a déclaré Darrell Brooks coupable de six chefs d’homicide au premier degré pour avoir conduit son SUV lors d’un défilé de Noël bondé dans la ville de Waukesha en novembre dernier. Brooks a monté une défense bizarre de lui-même devant le tribunal, criant au juge et se cachant derrière une boîte en carton à un moment donné.

Après trois heures de délibération, le jury a déclaré Brooks coupable des six chefs d’accusation d’homicide, ainsi que de 61 chefs de mise en danger imprudente, de six chefs de délit de fuite mortel, de deux accusations de saut de caution et d’un délit de violence domestique. Il risque une peine obligatoire de prison à vie.

Brooks – qui était en liberté sous caution le jour du massacre pour avoir frappé sa petite amie avec le même véhicule – a traversé une barricade et a traversé la foule sur plusieurs pâtés de maisons, tuant six personnes et en blessant 62. Brooks a plaidé non coupable de toutes les accusations, et a choisi de se défendre en tant que “citoyen souverain” ou quelqu’un qui refuse de reconnaître l’autorité du système juridique.















Lorsque le juge a statué que Brooks ne pouvait pas utiliser de telles tactiques, il est passé à une défense plus conventionnelle, bien que dans laquelle il était à plusieurs reprises incriminé par ses propres témoins et s’est livré à un comportement extravagant dans la salle d’audience. Brooks a été retiré de la chambre à plusieurs reprises pour en criant et fixant le juge, refusant de reconnaître son propre nom et, à un moment donné, construisant un “Fort fort” se cacher derrière.

Brooks a clos son dossier en affirmant que son véhicule avait mal fonctionné, bien que les procureurs aient rétorqué qu’il aurait pu facilement s’arrêter lorsque les policiers du défilé le lui avaient ordonné.

Le déchaînement de Brooks a eu lieu deux jours seulement après qu’un jury de la ville voisine de Kenosha a acquitté Kyle Rittenhouse de toutes les accusations dans le meurtre de trois hommes lors des manifestations d’août 2020 de Black Lives Matter qui se sont transformées en émeutes. Les experts conservateurs ont émis l’hypothèse que l’attaque aurait pu être une réponse au verdict de Rittenhouse, en particulier après qu’il est apparu que Brooks avait une histoire de publications sur les réseaux sociaux nationalistes noirs et anti-blancs.

Alors que la peine de Brooks était lue mercredi, un spectateur a été expulsé de la salle d’audience pour avoir crié “brûle en enfer espèce de merde.”