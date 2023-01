Le tueur des “Essex Boys”, Michael Steele, a un nouvel espoir d’être libéré avec une nouvelle audience de libération conditionnelle

Michael Steele, tueur notoire des Essex Boys, a un nouvel espoir d’être libéré avec une nouvelle audience de libération conditionnelle.

Gangster Steele, 80 ans – emprisonné aux côtés de Jack Whomes – a purgé plus de 24 ans pour son rôle dans les horribles exécutions par fusil de chasse de trois trafiquants de drogue.

Michael Steele, tueur notoire des Essex Boys, a un nouvel espoir d’être libéré avec une nouvelle audience de libération conditionnelle Crédit : PA : Association de la presse

Pat Tate, 36 ans, Tony Tucker, 38 ans, et Craig Rolfe, 26 ans, sont morts dans leur Land Rover après avoir été abattus à bout portant en décembre 1995.

Les meurtres macabres, qui ont vu le trio exploser à mort sur une piste de ferme enneigée, ont inspiré des émissions de télévision et des films tels que Rise of the Footsoldier et Essex Boys.

Steele, qui a toujours plaidé son innocence, a appris que sa dernière audience de libération conditionnelle aurait lieu en mai.

Il a purgé une grande partie de sa peine à la prison de catégorie A de Wakefield, dans l’ouest de Yorks.

Une source a déclaré: “Michael espère que la Commission des libérations conditionnelles reconnaîtra son bon comportement en prison.

“Il a montré qu’on peut lui faire confiance et qu’il n’est pas un danger – il a donc de grands espoirs d’être enfin libéré.

“Ce serait un rêve pour lui d’être libéré sous licence.

“Mais il a toujours eu un problème parce qu’il a refusé d’accepter sa culpabilité pour le crime.

“À tout le moins, s’il n’est pas libéré, Steele veut cette fois être transféré dans une prison à ciel ouvert.”

Steele et Whomes ont été emprisonnés en 1998 – avec leurs condamnations basées sur le témoignage de supergrass Darren Nicholls, qui a affirmé qu’il était leur chauffeur de fuite.

Mais le criminel de l’East End, Billy Jasper, a déclaré à la police qu’il était le chauffeur d’un assassin nommé, que Tate a appelé juste avant son exécution.

Nous avons également révélé comment l’ex-gangster Steve ‘Nipper’ Ellis avait affirmé que son père, Sid, avait perpétré les meurtres après avoir menacé leur famille.

On pense que les meurtres notoires sont liés à une querelle de gangs.

Nous avons raconté en mars 2021 comment Whomes, 61 ans, avait été libéré sous licence et retourné au domicile de sa mère dans le Suffolk.

La Commission de révision des affaires pénales enquête sur les condamnations de Steele et Whomes et pourrait renvoyer l’affaire devant la Cour d’appel.

Un porte-parole de la Commission des libérations conditionnelles a déclaré: “Nous pouvons confirmer que l’examen de la libération conditionnelle de Michael Steele a été renvoyé à la Commission des libérations conditionnelles par le secrétaire d’État à la Justice et suit les processus standard.

“Une audience devrait avoir lieu en mai 2023.”