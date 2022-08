Le tueur d’épouse de Surrey, Mukhtiar Panghali, a obtenu une semi-liberté

Un ancien professeur de lycée de Surrey qui a assassiné sa femme et brûlé son corps sur une plage rurale de Delta dans le but de détruire les preuves a obtenu une semi-liberté.

La Commission des libérations conditionnelles du Canada a décidé le 25 juillet d’accorder à Mukhtiar Singh Panghali, 50 ans, une semi-liberté de six mois dans un « centre correctionnel communautaire/établissement résidentiel communautaire selon la disponibilité des lits ».

Sa “destination de libération” n’a pas été divulguée.

Le résident de Cloverdale, qui enseignait la physique à l’école secondaire Princess Margaret, a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré et d’ingérence dans un cadavre, à la suite d’un procès devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique à New Westminster en 2010.

La juge Heather Holmes en janvier 2011 l’a condamné à la prison à vie sans possibilité de demander une libération conditionnelle avant d’avoir purgé 11 ans. Il a obtenu un crédit de quatre ans pour le temps passé en attendant son procès, sinon cela aurait été de 15 ans.

Au cours du procès, le procureur de la Couronne Dennis Murray a exposé la théorie de la Couronne selon laquelle Panghali a étranglé sa femme de neuf ans Manjit Panghali, 31 ans, le 18 octobre 2006 après son retour d’un cours de yoga prénatal, puis a organisé la découverte de sa voiture à Whalley, a brûlé son corps sur une plage éloignée le long de la chaussée de DeltaPort dans le delta du Sud et a retardé aussi longtemps qu’il le pouvait pour déposer une plainte de personne disparue auprès de la GRC de Surrey.

Manjit, enseignante à North Ridge Elementary, était enceinte de quatre mois à l’époque et la fille du couple avait trois ans.

S’il n’avait pas déboursé en utilisant le téléphone portable de sa femme après l’avoir tuée, ou s’il s’était faufilé en pleine nuit dans un magasin local puis avait menti à ce sujet plus tard, Panghali aurait pu s’en tirer avec un meurtre. Il a perdu un appel de sa condamnation en 2012 et en 2014, les beaux-parents de Panghali l’ont poursuivi avec succès au nom de sa fille.

Le juge Robert Punnett, de la Cour suprême de la Colombie-Britannique à Vancouver, a ordonné à Mukhtiar Panghali de payer aux plaignants 614 300 $, pour perte de dépendance passée et future, perte passée et future d’aide ménagère et de garde d’enfants, perte d’orientation, frais de tuteur et de curateur public, intérêts, frais de justice et autres.

Les conditions de semi-liberté de Panghali incluent de ne pas consommer d’alcool ou de drogues, de suivre un plan de traitement, de signaler toute relation à son surveillant de libération conditionnelle et de n’avoir “aucun contact direct ou indirect avec les membres de la famille biologique de la victime, y compris la fille biologique de la victime”, à moins que il a l’autorisation écrite préalable de son surveillant de libération conditionnelle.

Le document indique que Panghali a déjà bénéficié de huit absences temporaires sans escorte, pendant neuf heures à chaque fois, pour passer du temps avec des membres de sa famille.

Il indique que ses informations statistiques sur le score de récidive de 17 indiquent que quatre des cinq délinquants “ne commettront pas d’acte criminel après leur libération”.

«Votre risque de récidive future, selon la plus récente évaluation des risques psychologiques, repose principalement dans le domaine des relations intimes», indique le document de la Commission des libérations conditionnelles du Canada. “Ainsi, toutes les relations futures avec des femmes nécessitent une surveillance continue pour s’assurer que le risque reste gérable dans la communauté.”

Le document note que Panghali a participé à plus de 50 permissions de sortir avec escorte pour service communautaire “sans problème”.

