Le tueur d’épouse de Spring Grove veut une peine plus courte, revendique des erreurs du juge, un avocat inefficace – Shaw Local

Un homme de Spring Grove, qui est un ancien policier de Chicago condamné à 50 ans de prison pour avoir tué sa femme, pourrait voir sa peine annulée et se voir accorder une nouvelle audience de détermination de la peine, selon une décision de la 2e cour d’appel de district.

Le 15 janvier 2020, à la suite d’un procès devant banc, le juge du comté de McHenry, Michael Coppedge, a déclaré Lorin Volberding, 76 ans, coupable du meurtre au premier degré de sa femme, Elizabeth Volberding, également ancienne policière de Chicago.

Volberding a tiré une fois sur sa femme dans le cou le 3 février 2017. Il a ensuite appelé ses voisins et leur a dit : « Je pense que je viens de tirer et de tuer Liz. … Fais ce que tu dois faire … Je n’en pouvais plus », selon la décision déposée au palais de justice du comté de McHenry.

Il a tué sa femme d’environ 16 ans le jour de son 68e anniversaire, selon des documents judiciaires.

Volberding allègue que Coppedge a commis une erreur en ne procédant pas à une audience préliminaire «Krankel» lorsque, avant sa condamnation, son avocat de la défense, Henry Sugden, maintenant à la retraite, a déposé une requête pour se retirer en tant que son avocat.

Coppedge a rejeté la requête de Sugden bien que Sugden ait déclaré qu’il se retirait parce que Volberding avait affirmé avoir reçu un “avocat inefficace” qui avait abouti à sa condamnation.

Volberding a déclaré à Sugden qu’il “n’avait pas fait du bon travail et qu’il n’avait pas réussi à se défendre”, selon la décision.

Une audience Krankel est “un terme technique pour décrire l’audience que le tribunal doit mener lorsqu’un défendeur pro se (en son propre nom) a soulevé une réclamation après le procès concernant l’assistance inefficace de son avocat”, selon la jurisprudence de l’Illinois.

En réponse, l’État a fait valoir que les affirmations de Volberding étaient «spéculatives [and] vague.”

« Rien n’indiquait quels autres moyens de défense, selon l’accusé, auraient pu être invoqués ; l’État soutient que les déclarations de l’avocat de la défense n’étaient pas suffisantes pour déclencher Krankel », a fait valoir l’État, selon la décision.

Cependant, la cour d’appel a déterminé qu’il y avait suffisamment d’inquiétude pour renvoyer l’affaire et déclencher une audience Krankel, selon la décision.

La cour d’appel a également confirmé l’argument de Volberding selon lequel Coppedge avait pris en compte des «facteurs aggravants inappropriés» lors de la détermination de sa peine.

Volberding affirme que la condamnation de Coppedge faisait référence à un incident alors qu’il était emprisonné en tant que condamnation pour crime survenue lors de la libération provisoire de Volberding. Mais Volberding avait été détenu depuis le jour de son arrestation jusqu’à son procès.

Il a été déterminé que Coppedge faisait référence à un incident survenu dans la prison du comté de McHenry où Volberding était détenu avant le procès lorsqu’il a été accusé de voies de fait graves contre un agent de la paix, un crime de classe 2, selon des documents du palais de justice du comté de McHenry. Cette accusation a été rejetée après la condamnation pour meurtre de Volberding, selon des documents judiciaires.

La cour d’appel a annulé la peine de Volberding et renvoyé devant le tribunal de première instance sur la question.

La première partie de l’audience de Krankel est prévue pour le 10 août. Volberding, hébergé au centre correctionnel de Stateville à Crest Hill, sera renvoyé à la prison du comté de McHenry et comparaîtra devant le tribunal lors de l’audience.