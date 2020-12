Mais une fois qu’il a attiré les femmes dans son appartement, il les a étranglées, agressé et volé certaines d’entre elles, et a coupé leurs corps en morceaux.

Shiraishi a déclaré à la police qu’il avait tweeté sur le suicide et avait échangé des messages avec plusieurs femmes, qui les avaient attirées vers son appartement, ont rapporté les médias japonais. Huit de ses victimes étaient des femmes, dont des filles âgées de 15 et 17 ans.

Sa première victime était une femme de 21 ans qu’il a rencontrée dans un parc avec sa connaissance masculine. Elle a fini par aider Shiraishi à louer un appartement à Zama, dans le sud-ouest de Tokyo, et à transférer environ 4500 dollars sur son compte bancaire. Les médias japonais ont rapporté.

Shiraishi a admis l’avoir étranglée afin de ne pas la rembourser et a tué plus tard son ami lorsqu’il l’a confronté à la disparition de la femme.

Il a dit qu’il ne s’était jamais intéressé au suicide, mais l’a utilisé pour attirer plus de victimes. Il a trouvé des gens qui avaient tweeté sous un hashtag signifiant «Je veux mourir».

«Il était plus facile pour moi de convaincre les gens avec des préoccupations et d’autres problèmes et de les manipuler dans ma façon de penser», a déclaré Shiraishi pendant le processus, selon rapports des médias.