Un tribunal de Tokyo a condamné un meurtrier en série, connu sous le nom de «tueur de Twitter» au Japon, à être exécuté. Il a choisi ses victimes sur les réseaux sociaux, ciblant les filles ayant des pensées suicidaires et a gardé leurs corps démembrés à la maison.

Takahiro Shiraishi, 30 ans, a été reconnu coupable d’une série de crimes horribles qu’il a commis au cours de trois mois terrifiants en 2017. Le juge Naokuni Yano de la section de Tachikawa du tribunal de district de Tokyo a jugé que le défendeur était mentalement capable d’être tenu responsable de la série de meurtres et l’a condamné à mort mardi.

Le juge a décrit les actions de Shiraishi comme « Extrêmement vicieux dans l’histoire du crime » et a déclaré que l’affaire soulève des inquiétudes quant à l’importance du rôle que jouent désormais les médias sociaux dans la vie des gens, a rapporté Kyodo News.

Shiraishi a tué neuf personnes entre août et octobre 2017, ciblant des adolescents et des jeunes adultes dans un état mental vulnérable. Il est passé par le pseudo «le pro de la pendaison» sur Twitter et a promis d’aider les personnes suicidaires en se suicidant à leur place. Dans certains cas, il s’est engagé à se suicider par la suite.

Il a attiré les victimes dans son appartement loué à Zama, dans la préfecture de Kanagawa, leur a administré de l’alcool et des somnifères, les a étranglés et les a pendus à mort. Il a ensuite démembré les corps et stocké les pièces sous forme de trophées ou pour être éliminés plus tard.

Une grande partie du procès a consisté à déterminer si Shiraishi était coupable de meurtre ou du moindre crime d’homicide involontaire coupable, étant donné que ses victimes venaient volontiers à lui. Le tribunal a statué que, compte tenu de la description par le tueur de la façon dont les victimes se débattaient lorsqu’il les étranglait, les décès n’étaient pas consensuels.

Les personnes tuées et massacrées par Shiraishi étaient âgées de 15 à 26 ans, et huit sur neuf étaient des filles et des jeunes femmes. Shiraishi a déclaré que son motif était d’agresser sexuellement les femmes sans conséquences. Le seul homme qu’il a tué était le petit ami de l’une des filles, qui est venu à son appartement pour enquêter sur sa disparition.

Au cours du procès, Shiraishi a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de faire appel de la condamnation s’il était condamné à mort.



