La mort d’une femme qui a été retrouvée dans le parking d’un centre commercial il y a cinq décennies à Long Island à New York a été liée au soi-disant « Torso Killer ».

Le suspect, Richard Cottingham, qui est considéré comme l’un des tueurs en série les plus prolifiques d’Amérique, a été interpellé mercredi pour meurtre au deuxième degré en lien avec le meurtre de Diane Cusick en 1968.

Mais depuis un lit d’hôpital du New Jersey, où il purge déjà une peine d’emprisonnement à perpétuité pour d’autres meurtres, Cottingham a plaidé non coupable.

Les autorités pensent que Mme Cusick, 23 ans, a quitté son emploi dans une école de danse pour enfants, puis s’est arrêtée au centre commercial Green Acres dans le comté de Nassau pour acheter une paire de chaussures lorsque Cottingham l’a suivie.

On pense alors qu’il a fait semblant d’être un agent de sécurité ou un policier, l’a accusée de vol et a ensuite maîtrisé la 7e femme (98 livres), a déclaré le capitaine-détective de la police du comté de Nassau, Stephen Fitzpatrick.

Il a ajouté qu’elle avait été « brutalement battue, violée et assassinée dans cette voiture ».

Elle avait des blessures défensives aux mains et la police a pu recueillir des preuves ADN sur les lieux.

Mais à l’époque, il n’y avait pas de test ADN et l’affaire a fini par se refroidir.

Cottingham travaillait comme programmeur informatique pour une compagnie d’assurance maladie à New York au moment du décès de Mme Cusick.

Image:

Cottingham (au centre) a admis avoir tué deux adolescents dans le New Jersey en 1974



Il a été reconnu coupable de meurtre à New York et au New Jersey dans les années 1980, bien que la loi de l’époque n’obligeait pas les personnes condamnées à soumettre des échantillons d’ADN, comme c’est le cas actuellement.

Son ADN a été prélevé et entré dans une base de données nationale en 2016 lorsqu’il a plaidé coupable à un autre meurtre dans le New Jersey.

L’année dernière, Cottingham a plaidé coupable du meurtre de Mary Ann Pryor, 17 ans, et de Lorraine Marie Kelly, 16 ans, il y a 47 ans.

En 2021, la police du comté de Nassau a été informée qu’un suspect qui pourrait être responsable de meurtres dans le comté, juste à l’est de New York, avait été enfermé dans le New Jersey.

Ils ont recommencé à effectuer des tests ADN sur des cas froids et ont trouvé une correspondance avec Cottingham.

Cottingham a également amené la police à croire qu’il était responsable de la mort en fournissant des informations sur l’affaire, notamment en disant aux détectives qu’il se trouvait près d’un ciné-parc, qui se trouvait à côté du centre commercial à l’époque.

Cependant, il n’a pas avoué directement la mort de Mme Cusick.

« Il n’a pas toujours été un vieil homme faible »

Cette semaine, Cottingham a demandé à être interpellé par flux vidéo de l’hôpital du New Jersey parce qu’il était en mauvaise santé et alité.

La procureure du district du comté de Nassau, Anne Donnelly, a déclaré: « C’est un prédateur violent et peu importe à quoi il ressemble aujourd’hui dans un lit d’hôpital, il n’a pas toujours été un vieil homme faible.

« C’était un jeune de 22 ans lorsqu’il a commis le meurtre de Mme Cusick. Il était fort, plus fort que ces femmes, et il était violent. »

Cottingham, surnommé The Torso Killer et The Times Square Killer, a précédemment affirmé qu’il était responsable de jusqu’à 100 meurtres.

Mais les autorités de New York et du New Jersey ne l’ont officiellement lié qu’à une douzaine jusqu’à présent, y compris la mort de Mme Cusick.

Il est emprisonné depuis 1980, date à laquelle il a été arrêté après qu’une femme de chambre du motel ait entendu une femme crier dans sa chambre.