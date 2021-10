Le tueur de Sarah Everard, Wayne Couzens, sous surveillance suicidaire dans une prison à sécurité maximale alors qu’il fait la queue pour l’avoir

Le flic EVIL Wayne Couzens est sous surveillance suicidaire dans une « prison dans une prison » à sécurité maximale – alors que les retards « font la queue pour l’avoir ».

L’officier de police Met Couzens est détenu dans l’unité spéciale de sécurité de la prison de Belmarsh à Londres, où il sera surveillé pour s’assurer qu’il ne présente pas de risque pour lui-même.

Couzens a violé et assassiné Sarah Everard après avoir prétendu l’arrêter à Clapham, dans le sud de Londres, en mars.

Il a été condamné jeudi à une peine de réclusion à perpétuité et mourra derrière les barreaux.

Pendant sa garde à vue, l’ancien mécanicien Couzens a été transporté à deux reprises à l’hôpital avec des blessures à la tête « auto-infligées ».

En attendant son procès, il a été « plongé dans une dépression » et a cessé de manger – les agents pénitentiaires craignant qu’il « ne choisisse la solution de facilité ».

L’unité spéciale de sécurité abrite 18 hommes dans des cellules individuelles, avec des murs nus et des meubles dépouillés afin que rien ne puisse être déchiré et utilisé pour se blesser.

Il a également reçu des vêtements spéciaux qui ne peuvent pas être déchirés en lanières pour faire un nœud coulant.

Le petit-déjeuner est un paquet de céréales qu’on lui donne la veille.

Le déjeuner sera à 12h et se composera d’un sandwich et de chips et le dîner – un choix de plats chauds – sera à 17h.

Il a accès à des livres et des magazines et tout ce qu’il fait ou dit dans sa cellule sera enregistré dans un journal.

Hier soir, une source a déclaré au Sun : « C’est une cour sécurisée loin du corps principal de la prison afin que les détenus de l’unité de haute sécurité puissent faire de l’exercice seuls.

« À toutes fins utiles, c’est une prison dans une prison. Il a son propre jardin fruitier et des jardinières qui sont entretenues par les détenus.

« Les arbres et les jardinières se sont avérés un grand succès en donnant à ceux qui sont détenus à long terme sur l’aile un peu de but dans leur vie – bien qu’ils ne soient pas autorisés à accéder à des outils comme des sécateurs ou des cisailles et soient fortement supervisés sur plus de base individuelle par le personnel.

Le pseudo abritait Michael Adebolajo et Michael Adebowale – les islamistes fanatiques reconnus coupables du meurtre de Fusilier Rigby à l’extérieur d’une caserne à Woolwich, au sud-est de Londres, en 2013.

Le tueur du député travailliste Jo Cox, Tommy Mair, y est détenu, tout comme le prédicateur de haine Anjem Choudary.

Un ex-prisonnier a déclaré que Couzens serait « ciblé en prison » car « chaque prisonnier fait la queue pour se faire un nom ».

Noel Smith, un voleur à main armée qui a passé 11 ans derrière les barreaux, a déclaré que l’expérience de Couzens en prison lui ferait regretter d’avoir été condamné à mort à la place.

Smith a déclaré que Couzens serait une cible privilégiée pour les attaques de codétenus car il est à la fois un ancien flic et un violeur.

Il a dit Les temps: « Il va souhaiter dans quatre ou cinq ans qu’on l’ait pendu.

« Les gens feront la queue pour l’atteindre, jusqu’au petit voleur qui veut se faire un nom. »

Smith a déclaré que Couzens craindrait d’être poignardé ou ébouillanté avec de l’eau bouillante par d’autres détenus.

Des détails poignants sur le meurtre de Sarah ont été révélés pour la première fois devant le tribunal cette semaine.

L’Old Bailey a entendu comment Couzens a utilisé sa carte de mandat pour attirer Sarah dans sa voiture alors qu’elle rentrait chez elle en affirmant qu’il faisait partie d’une patrouille Covid.

Dans des images effrayantes, la jeune femme peut être vue à l’arrière de sa voiture avant d’être horriblement assassinée par le flic malade.

À peine cinq minutes plus tard, Sarah, terrifiée, a été conduite sur 80 miles de Londres à Kent au début d’une « longue épreuve » qui devait conduire « inexorablement à son viol et à son meurtre ».

Lors de sa condamnation, Jeremy, le père au cœur brisé de Sarah, a déclaré: « Le meurtre horrible de ma fille, Sarah, est dans mon esprit tout le temps et le restera pour le reste de ma vie. »

Pendant ce temps, la police a été critiquée pour avoir exhorté les femmes à « signaler un bus » si elles étaient approchées par un policier seul à la suite du meurtre de Sarah Everard.

Scotland Yard a publié une nouvelle stratégie visant à protéger les femmes après la condamnation de Couzens.

Ils disent que toute femme arrêtée par un officier en qui elle n’a pas confiance devrait « courir dans une maison » ou « faire signe à un bus ».

Le Met conseille également aux Londoniens de « crier à un passant » ou d’appeler le 999 malgré les femmes soulignant une profonde méfiance à l’égard de la police après le meurtre de Sarah.

Mais leurs nouvelles directives ont suscité l’indignation – beaucoup la qualifiant de « profondément insultante » et « dérisoire ».

Le député travailliste Wes Streeting a déclaré: « Apparemment, les chauffeurs de bus devraient s’arrêter si quelqu’un leur fait signe de descendre dans la rue loin d’un arrêt de bus, juste au cas où, parce que c’est une meilleure réponse que le Met se ressaisissant ?! Plus il y a de ministres et de Met disent, moins ils sont rassurants. Totalement lamentable ».

La militante Patsy Stevenson, qui a été plaquée au sol lors d’une veillée pour Sarah, a déclaré: « Nous dire que nous devrions crier et attirer l’attention sur nous-mêmes, ou appeler le 999 pour vérifier, ou faire signe à un bus, c’est comme dire qu’elle aurait pu s’arrêter ce.

« Elle n’aurait pas pu. Ce n’était pas à cause d’elle. Nous devrions pouvoir avoir confiance qu’un policier ne va pas nous assassiner. »

