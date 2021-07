Hier soir, la POLICE était confrontée à des questions sur la façon dont elle n’avait pas réussi à gérer le monstre dans ses rangs après que le flic du Met, Wayne Couzens, eut admis le meurtre de Sarah Everard.

Les experts ont déclaré qu’un catalogue d’erreurs avait permis à Couzens, 48 ​​ans, d’enlever, de violer et d’assassiner au hasard le responsable marketing de 33 ans.

Wayne Couzens a été surnommé de manière inquiétante le violeur par des collègues de la police nucléaire civile

Sarah tragique qui a été assassinée par le policier Wayne Couzens

Marié, père de deux enfants, Couzens est passé sous le radar alors qu’il était :

LIÉ à une exposition indécente à Douvres, dans le Kent, en juin 2015, au cours de laquelle un automobiliste l’a dénoncé pour avoir conduit nu de la taille aux pieds. Il n’a pas fait l’objet d’une enquête;

SOUPÇONNÉ d’avoir clignoté deux fois en quelques heures dans un McDonald’s de Swanley, dans le Kent, le 28 février, trois jours avant d’arracher Sarah. Bien que les détails de la vidéosurveillance et du registre des véhicules aient été communiqués à la police, encore une fois, aucune enquête n’a été menée;

Surnommé de façon troublante le violeur par des collègues de la gendarmerie nucléaire civile, où il travaillait avant la police métropolitaine, car il donnait la chair de poule aux femmes.

Le Sun peut révéler que plusieurs femmes ont porté des accusations historiques de harcèlement depuis son arrestation.

Couzens – le premier officier en service à avoir été reconnu coupable du meurtre sexuel d’un étranger – n’a pas non plus purgé ses deux années complètes de probation en septembre 2018.

Il n’a pas non plus bénéficié d’un contrôle renforcé lorsqu’il a rejoint l’Unité de protection parlementaire et diplomatique du Met en février 2020.

À l’époque, le Met cherchait désespérément des flics armés supplémentaires à la suite des attentats terroristes de Paris en 2017.

L’ancien inspecteur en chef du Met, Mick Neville, a déclaré: «Il existe un catalogue d’échecs. Il aurait pu être découvert comme un déviant sexuel.

« Si cela avait été fait correctement, il aurait été expulsé de la police et il est probable que Sarah serait toujours en vie. »

Hier, Dame Cressida a dit qu’elle était « tellement désolée » pour sa famille.

Elle a ajouté: «Nous tous au Met sommes écœurés, en colère et dévastés par les crimes vraiment horribles de cet homme. Tout le monde dans la police se sent trahi.

Couzens a baissé la tête alors qu’il plaidait coupable hier à Old Bailey par liaison vidéo depuis la prison de Belmarsh.

La famille de Sarah et Dame Cressida étaient devant le tribunal alors que Lord Justice Fulford a déclaré qu’il envisagerait un tarif à vie.

L’épouse de Couzens, née en Ukraine, Elena, regardée par liaison à distance.

La défense du QC Jim Sturman a déclaré que l’aveu de Couzens « représente un véritable plaidoyer de culpabilité et des remords pour ce qu’il a fait ».

Couzens, vu dans la nouvelle photo de la police ci-dessous, a admis le mois dernier l’enlèvement et le viol de Sarah et a accepté la responsabilité de l’avoir tuée le 3 mars.

Les restes de Sarah ont été retrouvés à 50 miles de Clapham dans un sac de constructeur déposé dans un ruisseau dans un bois près d’Ashford, dans le Kent, à 100 mètres de l’endroit où Couzens possédait un terrain Crédit : PA

Sarah, 33 ans, a disparu en marchant à Clapham, dans le sud de Londres, en mars Crédit : Facebook

On s’attendait à ce qu’il essaie de revendiquer l’homicide involontaire coupable en raison d’une responsabilité réduite, en fonction d’entretiens psychiatriques.

Sarah a été étranglée après avoir été enlevée alors qu’elle rentrait chez un ami à Clapham, dans le sud de Londres. Couzens n’a encore fourni aucun motif.

Ses restes ont été retrouvés une semaine plus tard, à 80 kilomètres de là dans un sac de constructeur déposé dans un ruisseau dans un bois près d’Ashford, dans le Kent, à 100 mètres de l’endroit où Couzens possédait un terrain. Le procureur Tom Little, QC, a déclaré : « Avant que l’accusé n’enlève Sarah Everard, il ne l’avait jamais rencontrée auparavant. Ils étaient de parfaits inconnus l’un pour l’autre.

On peut maintenant révéler comment Couzens a soigneusement planifié l’enlèvement.

Trois jours plus tôt, il avait réservé une voiture de location Vauxhall Astra et acheté un protecteur de tapis autocollant pour se protéger des preuves médico-légales.

Après un quart de garde de 12 heures à l’ambassade des États-Unis jusqu’à 7 heures du matin, il est rentré chez lui à Deal, dans le Kent. À 16h45, il a récupéré la voiture de location chez Enterprise à Douvres et s’est rendu à Londres.

À 21 heures, Sarah rentrait chez elle à pied jusqu’à son appartement à Brixton, à 3 kilomètres et demi. À 21h15, elle a appelé son petit ami Josh Lowth sur son portable.

Le procureur Zoe Martin a déclaré à la première audience des magistrats de Couzens: « Cet appel s’est terminé à 21h28 et il n’y a eu aucune autre activité sur son téléphone depuis lors. »

À 21h35, une caméra de bus a capturé deux personnages debout à côté d’une Astra avec ses feux de détresse clignotants.

À 21h38, une autre caméra de bus a capturé le véhicule avec les portes avant ouvertes. On pense que Couzens a utilisé sa carte de mandat pour attirer Sarah dans la voiture en lui offrant un retour à la maison.

Des caméras ont suivi la voiture jusqu’à Tilmanstone, près du domicile de Couzens.

Il a ensuite été découvert qu’un numéro de téléphone appartenant à Couzens et fourni à la société de location figurait dans son dossier personnel auprès du Met.

Après son arrestation, il a d’abord dit aux détectives qu’il ne reconnaissait pas Sarah.

Il a ensuite affirmé que lui et sa famille étaient menacés par des gangsters d’Europe de l’Est auxquels il devait de l’argent pour ne pas avoir payé les prostituées qu’il utilisait. Couzens a affirmé que les truands l’avaient forcé à kidnapper une femme et a déclaré qu’elle était en vie lorsqu’il l’a remise à une aire de repos. Mais les flics ont vite découvert son terrain et le corps de Sarah a été retrouvé le lendemain.

Des vérifications supplémentaires ont révélé que le 6 mars, il avait commandé une bâche et un filet de chargement à l’élastique. Ceux-ci lui ont été expédiés le 7 mars.

Les révélations mettent une nouvelle pression sur la commissaire du Met, Dame Cressida Dick. Hier, elle a dit qu’elle était « tellement désolée » pour la famille. Crédit : Le Soleil

La mort du responsable marketing a déclenché des veillées à travers le pays Crédit : Entreprise

Et à 14 heures le 5 mars, Couzens a été vu sur CCTV à B&Q à Douvres en train d’acheter deux sacs de gravats verts pour 9,94 £.

Lord Justice Fulford a ajourné l’affaire pour une audience de détermination de la peine de deux jours à partir du 29 septembre, date à laquelle les preuves complètes seront ouvertes.

Il a déclaré: « Ce fut une enquête gigantesque qui a produit des résultats très importants en termes de capacité à comprendre ce qui s’est passé. »

Des fleurs laissées pour Sarah à Clapham après le meurtre Crédit : PA

Une veillée organisée en réponse au meurtre Crédit : PA