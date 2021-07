Le tueur de Sarah Everard, le PC Wayne Couzens, finalement limogé par la police du Met après son viol, son enlèvement et son meurtre

Le tueur de SARAH Everard, Wayne Couzens, a finalement été limogé par la police du Met, a annoncé la police.

Le licenciement de Couzens est entré en vigueur aujourd’hui à la suite d’une audience présidée par la commissaire adjointe Helen Ball.

Le tueur de Sarah Everard, Wayne Couzens, a finalement été limogé par la police du Met Crédit : SWNS

Couzens a admis avoir assassiné Sarah Everard il y a sept jours Crédit : PA

Il a conclu que la conduite de Couzens « enfreignait les normes de comportement professionnel en matière de conduite répréhensible ».

Il a été licencié sans préavis.

Mme Ball a déclaré: » Couzens a trahi tout ce que nous, la police, défendons et à la suite de ses plaidoyers de culpabilité et de ses condamnations, je l’ai licencié aujourd’hui.

« Nous tous au Met sommes horrifiés, écoeurés et en colère par les crimes de cet homme.

« Sarah était une jeune femme à qui sa vie a été cruellement arrachée.

« Je sais qu’elle manque beaucoup à tant de gens et nos pensées restent avec ses proches. Nous sommes profondément désolés. »

Il a fallu une semaine à la police du Met pour licencier le tueur après qu’il eut admis avoir assassiné Sarah, 33 ans.

La famille de Sarah et le chef de la police du Met, Dame Cressida Dick, ont regardé depuis la galerie publique le monstre murmurer son plaidoyer formel.

Dame Cressida a déclaré qu’elle avait parlé à la famille de Sarah et leur a dit « à quel point je suis désolée pour leur perte, pour leur douleur et leur souffrance ».

Elle a déclaré que la force était « écoeurée, en colère et dévastée par les crimes de cet homme – ils sont horribles ».

Il est également apparu que 12 policiers faisaient l’objet d’une enquête par le Bureau indépendant pour la conduite de la police sur des questions liées à l’affaire.

Pendant ce temps, la police a raté trois indices sur le flic monstre qui aurait pu le voir virer du Met avant de tuer Sarah.

Il est devenu le sujet de conversation de son pseudo pour n’arrêter que les automobilistes – et prendrait leurs coordonnées personnelles afin de pouvoir surveiller leurs maisons, y retournant au moins trois fois, affirme-t-on.

Si quelqu’un avait fait son travail correctement il y a trois ans, rien de tout cela ne serait arrivé. Une source a déclaré au Sun dimanche

Vile Couzens, 48 ​​ans, a également garé sa voiture de patrouille près des écoles afin de pouvoir se moquer des mamans et des sixièmes.

Une source a confié au Sun dimanche : « C’est effrayant quand on pense à ce qui est arrivé à la pauvre Sarah. Si quelqu’un avait fait son travail correctement il y a trois ans, rien de tout cela ne serait arrivé.

Couzens a déjà été signalé aux patrons pour avoir giflé les fesses de femmes policières, mais il semble qu’aucune mesure n’ait été prise à l’époque.

L’incident de la gifle se serait produit au poste de police de Bromley dans le sud de Londres en 2018 – quelques semaines seulement après que Couzens a rejoint la force.

Une source a déclaré: «Tout le monde à la station a dit qu’il était un bon excentrique et qu’il y avait eu des plaintes à son sujet mais rien n’a été fait.

«Il y avait une femme officier à Bromley et il venait de réserver quelqu’un dans la salle de garde et il est passé et lui a giflé les fesses.

«C’était tout de suite à l’improviste et il a essayé d’en faire une blague.

«Elle ne l’avait pas et s’est plainte à ses supérieurs, mais rien ne semblait avoir été fait.

« L’incident aurait été enregistré. Vous auriez pensé que la sonnette d’alarme sonnerait lorsqu’il postulerait pour un poste d’armes à feu et ces choses auraient été signalées.

« Mais ils ne l’ont manifestement pas enregistré ou peut-être que quelqu’un ne faisait pas son travail correctement. »