Le tueur de Sarah a utilisé un uniforme de flic pour cacher une « déviance sexuelle », selon un criminologue

Le flic de KILLER, Wayne Couzens, était un incompétent tordu qui a utilisé son uniforme de police de confiance pour dissimuler sa «vraie déviance sexuelle», a déclaré hier soir un éminent criminologue.

En apparence, le responsable des armes à feu de la Met Police était un père aimant de deux enfants et un pilier de sa communauté locale.

L’ancien policier du Met Wayne Couzens a été qualifié de «déviant sexuel» par un éminent criminologue Crédit : SWNS

Cela vient après que l’homme de 48 ans a admis aujourd’hui avoir violé et assassiné Sarah Everard Crédit : PA

Mais Couzens, marié à Elena, avait fréquemment recours à des prostituées. Et il a été qualifié de pervers toxicomane par une ex-petite amie qui l’a fui après avoir explosé de rage.

Les experts disent qu’il a nourri des fantasmes sexuels violents toute sa vie et qu’il pourrait être responsable d’autres infractions graves.

La police a maintenant mené une vaste enquête sur d’autres femmes disparues au cas où Couzens serait responsable de leur disparition.

Le professeur David Wilson a déclaré : « D’après mon expérience de travail avec des hommes violents, personne ne passe du flash au meurtre sans qu’il y ait des infractions intermédiaires.

« Ce serait très inhabituel pour lui d’avoir fait ce qu’il a fait à Sarah sans avoir rien fait d’autre. »

Le professeur Wilson, professeur émérite de criminologie à l’Université de Birmingham, a ajouté : « Couzens a eu ce fantasme de comportement sexuel violent, tout est vie.

«Il a porté des armes à feu et porté un uniforme de police afin d’être puissant, de contrôler et d’être digne de confiance.

« Il s’est revêtu de respectabilité et a masqué sa véritable déviance sexuelle.

« Il doit y avoir une possibilité qu’il soit responsable d’autres crimes graves.

Ce serait négligent si la police ne prenait pas cela au sérieux. »

Les experts pensent que Couzens a nourri des fantasmes sexuels violents toute sa vie et aurait pu commettre d’autres infractions avant le meurtre de Sarah Crédit : SWNS

Les rapports suggèrent qu’il a également fréquemment utilisé des prostituées – malgré son mariage avec sa femme Elena Crédit : Central News

Les mouvements de Couzens alors qu’il gardait des centrales nucléaires et participait à des tâches de protection des armes à feu ont été examinés par les flics.

Des fissures dans son image de vie propre étaient déjà apparentes alors qu’il était dans la police.

Certains collègues lui ont donné le surnom troublant de « Le violeur » alors qu’il travaillait avec la gendarmerie nucléaire civile avant de rejoindre le Met en 2018.

Couzens n’a enregistré aucune plainte à son actif depuis son passage dans la police atomique.

Mais une source a déclaré : « Certaines femmes se sentaient très mal à l’aise avec lui. Il a été surnommé ‘Le violeur’ ​​parce qu’il était effrayant.

Après son arrestation, Couzens a déclaré aux détectives qu’il utilisait fréquemment des prostituées dans les hôtels de Folkestone, dans le Kent.

Il y avait également des signes avant-coureurs concernant le tempérament explosif de Couzens des années avant qu’il ne rejoigne la police.

Une ancienne petite amie a raconté comment elle s’était enfuie de lui après qu’il se soit mis en colère.

La femme, qui a brièvement vécu avec lui dans son appartement au sous-sol de deux lits dans sa ville natale de Deal, dans le Kent, a déclaré que Couzens avait des problèmes de drogue et de colère.

Couzens, qui risque maintenant une condamnation pour son crime, aurait été sujet à des explosions d’agressivité Crédit : PA

La chef de la police rencontrée, Dame Cressida Dick, a déclaré que « tout le monde dans la police se sent trahi » Crédit : PA

À l’époque, Couzens avait 27 ans et travaillait comme carrossier dans son garage de réparation de voitures familiales à Douvres, où il est allé travailler après avoir quitté l’école à 16 ans avec cinq GCSE.

La femme, qui a demandé à garder l’anonymat, l’a rencontré via un salon de discussion sur Internet alors qu’elle était étudiante.

Maintenant mariée et mère de deux enfants, elle a déclaré: «Nous envoyions des SMS et il était très affectueux et sexuel sur les messages. C’était un peu une peste.

«Je suis allé là-bas pour rester avec lui pendant quatre semaines. Nous ferions l’amour au moins quelques fois par jour. »

Mais la femme des Midlands a ajouté : « Il gardait une paire de menottes dans sa table de chevet, ce qui était bizarre. Il a essayé de me les faire mettre plusieurs fois mais ce n’était vraiment pas mon truc.

«Nous étions en train de nous embrasser et de nous y mettre et il m’a demandé mais j’ai refusé.

« Le sexe n’était vraiment pas très bon. Il a dit que c’était à cause de la drogue.

Il m’a dit qu’il prenait de la cocaïne et environ trois pilules quand il sortait en délire avant que je le rencontre. »

Elle a raconté comment Couzens a fumé du cannabis et pris régulièrement de la cocaïne tout au long de leur relation enflammée.

Mais sa consommation de drogue n’a fait qu’alimenter sa colère, a-t-elle déclaré.

Sarah avait disparu le 3 mars en rentrant chez elle Crédit : Alamy

Elle a été retrouvée 7 jours plus tard lorsque la police a trouvé des restes humains

Des fleurs laissées pour Sarah à Clapham après le meurtre Crédit : PA

Une veillée a également eu lieu en réponse à son meurtre Crédit : PA

À une occasion, Couzens est sortie avec ses amis, leur offrant des boissons sur lui toute la nuit. Mais il s’en est pris à sa petite amie après qu’elle ait pris un taxi pour rentrer chez elle sans lui.

Elle a déclaré: «Je me souviens qu’il m’a crié dessus et j’avais tellement peur que je me suis enfermée dans la salle de bain et j’ai fait semblant d’être ivre.

J’avais besoin de m’éloigner de lui, je ne savais pas ce qu’il allait faire.

Elle dit qu’elle a été surprise lorsque Couzens a repris contact des années plus tard après avoir épousé sa femme née en Ukraine, Elena.

La femme se souvient : « Il a dit qu’il allait être dans ma région la semaine prochaine et m’a demandé si je voulais me rencontrer pour un rattrapage. Je lui ai dit que je n’étais pas libre. C’était étrange. »

Hier, Elena, 38 ans, responsable de laboratoire, a déclaré : « Je n’arrête pas de demander ‘pourquoi ?’. Ce que Wayne a fait n’était pas un comportement humain.

« Si j’avais la moindre idée de ce qui se passait dans la tête de Wayne, rien de tout cela ne serait arrivé mais je ne savais rien. »

Elena, diplômée en sciences qui a épousé Couzens en 2006 après l’avoir rencontré en Suisse, a ajouté : « Il n’avait pas l’air d’agir étrangement. Je n’ai pas remarqué que quelque chose n’allait pas.

«Je ne peux pas le comprendre parce qu’il n’a jamais montré une seule fois la moindre trace de violence. Je suis aussi perplexe que tout le monde.

Le Sun peut révéler que Couzens est tombé malade et n’est retourné au travail que peu de temps avant d’assassiner Sarah. Une source a déclaré: « Il était absent pendant des mois et avec le recul, son esprit aurait déjà pu être en train de tourner. »