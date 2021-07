Le « tueur de purge » Joseph Jimenez comparaît devant le tribunal alors qu’il est accusé d’avoir tiré sur des adolescents lors d’un premier rendez-vous au cinéma

Le tireur présumé de « Purge », Joseph Jimenez, a comparu vendredi devant le tribunal pour avoir ouvert le feu sur deux adolescents lors d’un premier rendez-vous dans un cinéma de Corona, en Californie, faisant un mort et l’autre se battant pour la vie.

Le bureau du procureur du comté de Riverside a inculpé Jimenez, 20 ans, de meurtre et de tentative de meurtre et a ajouté des améliorations de peine pour avoir utilisé une arme à feu pour causer la mort et des blessures.

Joseph Jimenez a fait sa première comparution devant le tribunal et a été inculpé de meurtre et de tentative de meurtre Crédit : AP

Goodrich a été déclaré mort sur les lieux Crédit : Instagram

Dans des scènes émouvantes au tribunal, Dave Goodrich, le père de Rylee Goodrich, une victime de 18 ans, a crié et pleuré alors que Jimenez était emmené du complexe judiciaire de Riverside.

Il a crié: « Hé, regarde-moi, mon frère! » Regardez-moi! Regarde-moi, mec! » avant de sangloter et de tomber dans les bras d’un ami.

Jimenez est actuellement détenu sans caution après avoir prétendument pris d’assaut le cinéma Regal Edwards Corona Crossings et tiré sur Goodrich et Anthony Barajas, 19 ans, lundi soir.

Le tournage a eu lieu lors d’une projection du film The Forever Purge.

Goodrich a été déclaré mort sur les lieux et Barajas, qui reste sous assistance respiratoire, a été grièvement blessé.

Goodrich, une pom-pom girl, aurait eu un premier rendez-vous avec Barajas, un influenceur de TikTok.

Dave Goodrich a déclaré plus tôt que sa fille « n’avait même jamais eu l’occasion » après que Jimenez lui aurait tiré dessus à bout portant.

Barajas aurait été déclaré en état de mort cérébrale à la suite de la fusillade.

La police a placé Jimenez en garde à vue alors qu’il purgeait un mandat de perquisition à sa résidence présumée juste à l’extérieur des limites de la ville de Corona.

Lors de l’exécution du mandat de perquisition, la police a trouvé une arme de poing du même calibre que l’arme qui aurait été utilisée lors de la fusillade.

Les autorités s’efforcent toujours de trouver un motif pour la fusillade.

Il ne semble pas y avoir de lien entre les victimes et Jimenez, le bureau du procureur de district déclarant qu’ils pensaient que l’attaque était aléatoire.