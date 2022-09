Le tueur de mon fils a détruit ma vie – maintenant il prend des selfies dans une prison “de luxe”

LE père brisé de Stephen Lawrence assassiné a révélé son horreur après avoir découvert que l’assassin de son fils “vivait une vie meilleure que moi”.

Des selfies écœurants de David Norris, 46 ans, pris avec un smartphone de contrebande montrent une vie de luxe à l’intérieur de sa cage de la prison de Dartmoor.

Neville Lawrence a déclaré que le meurtrier de son fils vivait une vie meilleure que lui après que des selfies choquants pris avec un smartphone de contrebande aient émergé du tueur drapé de vêtements de créateurs

Norris montre une montre en or, des vêtements de marque, une télévision et une Xbox dans les images tordues de l’intérieur de sa cellule de la prison de Dartmoor Crédit : PA

Norris – qui a assassiné le jeune de 18 ans lors d’une attaque de course de sang-froid en 1993 alors qu’il attendait un bus à Eltham, dans le sud-est de Londres – montre une montre en or, des vêtements de marque, une télévision et une Xbox sur les photos.

S’étouffant avec les nouvelles d’ITV après la sortie des images, Neville Lawrence a déclaré: “Ce que j’ai lu aujourd’hui, je ne peux pas le croire.

“C’est insupportable de penser que quelqu’un qui est en ce qui me concerne est la pire personne au monde parce qu’il a complètement détruit ma vie.

“Vous savez, il vit une vie meilleure que moi et je n’ai rien fait de mal.

“Mon fils se retourne dans la tombe pour entendre ce que fait cet homme.”

Norris a également utilisé le smartphone pour envoyer des SMS à ses amis et regarder des vidéos de l’intérieur de son enfermement doré.

Il a même envoyé des messages WhatsApp critiquant l’ancien secrétaire à la Justice Dominic Raab, qui a mis fin à une offre de Norris de déménager dans une prison ouverte plus tôt cette année.

Norris, qui devait demander une libération conditionnelle en 2024 ou 2025, a déclaré: « Dom Raab votre f ****** c *** parce que le Nozza est defo home in 2 [years] et la Haute Cour est maintenant d’accord.

« Organisez cette fête les filles parce que je serai bientôt là.

Le tueur, qui a obtenu un minimum de 14 ans en 2012, fait maintenant face à une enquête pour le téléphone – une infraction à la règle – qui pourrait signifier une peine supplémentaire de deux ans de prison.

M. Lawrence a plaidé pour que des mesures plus sévères soient prises contre les retards et a déclaré qu’il était “dégoûté” que les autorités autorisent des prisonniers comme Norris à s’en tirer avec de telles bouffonneries derrière les barreaux.

Il a claqué: “Quand vous faites quelque chose de mal et que vous allez en prison, vous devriez payer pour ce que vous faites.

“Il ne paie pas pour cela, il vit la vie qu’il ne mènerait pas s’il était ici.”

Une source a déclaré que Norris aurait dit aux détenus de sa prison du Devon qu’il avait poignardé Stephen, mais qu’il ne l’avait jamais formellement admis.

Il a fallu près de vingt ans pour que quiconque soit traduit en justice pour le meurtre de Stephen.

En février, Norris a été “furieux” après avoir été transféré de Cat-B HMP Garth, Lancs, à Dartmoor, alors qu’il était considéré comme un détenu à faible risque.

Stephen est enterré en Jamaïque.