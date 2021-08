Le tueur de Mollie Tibbetts A REFUSÉ la demande de nouveau procès après avoir affirmé qu’il avait été menacé de participer au meurtre d’un étudiant de l’Iowa

L’assassin de MOLLIE Tibbetts s’est vu refuser une demande de nouveau procès pour le meurtre brutal en 2018 de l’étudiant de l’Iowa, a statué lundi un juge.

Cristhian Bahena Rivera a été reconnu coupable en mai de meurtre au premier degré dans la mort de Tibbetts, bien que lors de son procès, il ait affirmé qu’il avait été contraint d’aider à la tuer.

Cristhian Bahena Rivera a été reconnue coupable du meurtre de Mollie Tibbetts Crédit : AP

Mollie Tibbetts a été tuée en 2018 Crédit : AP

Tibbetts, une étudiante en psychologie de 20 ans, a disparu lors d’une course près de sa ville natale de Brooklyn, Iowa, en 2018.

Son corps a été retrouvé dans un champ de maïs quelques semaines plus tard, et les autorités ont déclaré qu’elle avait été poignardée à mort.

Lors d’un interrogatoire de police, Rivera, 27 ans, aurait reconnu avoir vu Tibbetts courir et avoir conduit les enquêteurs jusqu’à son corps.

LE DÉFENDEUR A CHANGÉ SON HISTOIRE

Cependant, lors de son procès, il a allégué que deux hommes masqués l’avaient kidnappé et l’avaient contraint à participer à son assassinat.

Il a affirmé qu’il avait été détenu sous la menace d’une arme et forcé de se rendre à l’endroit où Tibbetts courait, puis de se débarrasser de son corps après que les deux hommes l’aient tuée.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’avait pas informé les enquêteurs de l’enlèvement présumé, il a déclaré qu’il craignait pour la vie de son ex-petite amie et de sa jeune fille, selon KCCI.

Le juge Joel Yates a rejeté la demande de Rivera d’un autre procès lundi, ouvrant ainsi la voie à la détermination de la peine le 30 août.

LA CONDAMNATION PEUT AVANCER

Rivera devait initialement être condamné le mois dernier, mais deux nouveaux témoins se sont manifestés et ont parlé à la police d’un nouveau suspect qui aurait avoué avoir tué Tibbetts.

Les informateurs – qui ne se connaissent pas – ont indépendamment identifié le même suspect auprès des autorités.

Ils ont chacun déclaré que l’homme s’était vanté de son rôle dans la mort de Tibbetts et que l’homme s’était vanté d’avoir imputé le crime à un homme hispanique.

Les avocats de la défense ont demandé un nouveau procès sur la base de cela et d’autres nouvelles informations, et Yates a accepté de reporter la condamnation pendant un certain temps.

Cependant, cette semaine, Yates a finalement pris la décision d’aller de l’avant.

POURSUITE CONFIANTE DANS LA CULPABILITÉ DE RIVERA

Le porte-parole du bureau du procureur général de l’État, Lynn Hicks, a déclaré que les procureurs restaient confiants dans la culpabilité de Rivera, car les nouvelles informations ne correspondaient pas au récit de Rivera.

Les avocats de la défense disent qu’ils n’ont obtenu les informations détaillées sur les soi-disant aveux qu’après le verdict.

Au cours du procès, la défense a poursuivi le petit ami de Tibbetts, Dalton Jack, âgé de trois ans, l’interrogeant sur des relevés téléphoniques montrant qu’il ne l’avait appelée qu’une seule fois après sa disparition.

Dans des questions sur les messages Snapchat entre le couple se disputant la liaison présumée de Jack, la défense a tenté de dépeindre Jack comme infidèle et en colère.

La police a soutenu qu’il avait un alibi puisqu’il n’était pas en ville pour son travail lorsque le crime s’est produit.

Rivera, qui était ouvrier agricole et avait immigré illégalement aux États-Unis en provenance du Mexique, pourrait écoper de la prison à vie.

Rivera pourrait être condamné à la prison à vie Crédit : AP : Presse associée

Le corps de la victime aurait été transporté dans un camion Crédit : Court TV