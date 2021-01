Le tueur de Milly Dowler, Levi Bellfield, se serait vu offrir le vaccin contre le coronavirus

Le tueur de Milly Dowler, Levi Bellfield, se serait vu offrir le vaccin contre le coronavirus dans sa prison de haute sécurité, alors que des millions de Britanniques ordinaires attendent le leur.

Bellfield, 52 ans, a été reconnu coupable du meurtre de Milly, 13 ans, en 2011.

Il a également été reconnu coupable des meurtres de l’étudiante française Amelie Delagrange, 22 ans, en 2004, et de Marsha McDonnell, 19 ans, en 2003.

Il est l’un des quelque 50 prisonniers britanniques purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité, ce qui signifie qu’il ne sera jamais libéré.

Mais le tueur vicieux, ainsi que d’autres détenus de la prison de Frankland, dans le comté de Durham, auraient reçu une lettre disant qu’il sera vacciné dans les semaines à venir, a rapporté le Sun.

L’ancien ministre de l’Intérieur, David Blunkett, a déclaré au journal qu’il « mendiait » qu’un « enfant meurtrier » puisse recevoir le vaccin « tôt ».

Mais le ministère de la Justice a insisté dans un communiqué publié sur Twitter sur le fait que les prisonniers ne bénéficieraient pas d’un traitement préférentiel pour un vaccin contre le coronavirus.

La priorité pour les vaccins a été déterminée par le Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation, toutes les personnes de plus de 70 ans et les personnes cliniquement extrêmement vulnérables ayant toutes prévu de recevoir une première dose d’ici le 15 février.

Cela signifie que les prisonniers de ces catégories recevront le vaccin avant les Britanniques ordinaires qui n’ont pas de problèmes de santé ou ne sont pas âgés.

Bellfield se serait plaint qu’il aurait dû «déjà» avoir le coup parce qu’il «peut se propager comme une traînée de poudre et nous sommes en danger».

Un autre détenu de Frankland, qui aurait dans la cinquantaine, a reçu la même lettre qui disait: « En janvier / février 2021, nous recevrons le vaccin Covid-19 à distribuer à nos patients vulnérables / prioritaires.

«En raison des critères définis par Public Health England, vous serez éligible à la vaccination.

L’ancien détective Colin Sutton – le policier qui a finalement cloué Bellfield – a déclaré qu’il était « consternant » que Bellfield et d’autres « sautent apparemment la file d’attente ».

Frankland abrite également Ian Huntley, l’assassin des écolières Holly Wells et Jessica Chapman, ainsi que Michael Adebolajo, l’un des tueurs du soldat Lee Rigby.

Cependant, le ministère de la Justice a riposté aux suggestions selon lesquelles les prisonniers sont classés par ordre de priorité.

Ils ont déclaré sur Twitter: « Le NHS est légalement tenu de vacciner les prisonniers dans les cohortes éligibles, telles que celles de plus de 80 ans, conformément aux directives.

«Les détenus ne recevront pas le vaccin avant leur cohorte.

«Il est totalement faux de suggérer que les prisonniers sont traités différemment du grand public.

Bellfield, 52 ans, a été condamnée à une peine à vie pour le meurtre de Mme McDonnell, 19 ans, en 2003, et le meurtre de Mme Delagrange, 22 ans, et avoir tenté d’assassiner Kate Sheedy, 18 ans, en 2004.

Elle était arrachée dans la rue alors qu’elle se rendait de l’école à son domicile à Walton-on-Thames, Surrey, en mars 2002.

Bellfield a été reconnu coupable d’avoir enlevé et tué le jeune de 13 ans à la suite d’un procès à Old Bailey en 2011.