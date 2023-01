Le tueur de la piste cyclable accusé fait face à son premier procès pour peine de mort sous Biden

Les jurés se verront probablement présenter des preuves graphiques et des témoignages sur l’attaque, dans lesquels M. Saipov a déclaré qu’il s’était inspiré des vidéos de l’Etat islamique qu’il avait visionnées sur son téléphone. L’agression a pris fin après qu’il a conduit le camion dans un bus scolaire, a sauté et a agité des pistolets à plomb et de paintball en criant “Allahu akbar”, en arabe pour “Dieu est grand”, selon une plainte fédérale. M. Saipov a été arrêté après avoir reçu une balle dans l’abdomen tirée par un policier.

Sur les huit morts, six étaient des touristes, cinq d’Argentine et un de Belgique. Les autres victimes étaient un informaticien de 24 ans de Manhattan et un travailleur financier de 32 ans du New Jersey.

Il s’agit de l’attaque terroriste la plus meurtrière à New York depuis le 11 septembre 2001, ont annoncé les autorités.

En janvier 2018, avant même que la décision de demander la peine de mort dans le cas de M. Saipov ne soit annoncée, son avocat, M. Patton, le défenseur public fédéral de la ville, a déclaré dans un dossier judiciaire que son client plaiderait coupable et accepterait une peine d’emprisonnement à perpétuité. si les procureurs abandonnaient la peine de mort. La proposition n’a pas été acceptée.