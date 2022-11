Le tueur de John Lennon, Mark David Chapman, dit qu’il a assassiné le bien-aimé Beatle pour la gloire: “Le mal dans mon cœur”

Le meurtrier de John Lennon, Mark David Chapman, a déclaré qu’il avait abattu le bien-aimé Beatle parce qu’il “voulait être quelqu’un et rien n’allait l’arrêter”.

L’homme de 67 ans était en liberté conditionnelle en août et a refusé pour la 12e fois. Dans une transcription publiée lundi par l’Associated Press, le tueur a déclaré aux responsables de l’État de New York lors de son audition qu’il savait que c’était mal de tuer le chanteur, mais qu’il recherchait la gloire et avait “le mal dans son cœur”.

Lennon, 40 ans, a été abattu dans la nuit du 8 décembre 1980, alors que lui et sa femme Yoko Ono rentraient dans leur appartement de l’Upper West Side à New York. Plus tôt dans la journée, Lennon avait signé un autographe pour Chapman sur une copie de son album récemment sorti, “Double Fantasy”.

Chapman a acheté l’arme trois mois avant la fusillade. Il s’est rendu à New York depuis Hawaï pour commettre le crime.

LE PASTEUR GREG LAURIE DÉTAILLE COMMENT JOHN LENNON A TROUVÉ DIEU – ET POURQUOI CELA IMPORTE AUJOURD’HUI

Chapman a déclaré au conseil d’administration que le meurtre de Lennon était “ma grande réponse à tout. Je n’allais plus être personne.”

“Je ne vais pas blâmer quoi que ce soit d’autre ou qui que ce soit d’autre pour m’avoir amené là-bas”, a déclaré Chapman. “Je savais ce que je faisais, et je savais que c’était mal, je savais que c’était mal, mais je voulais tellement la renommée que j’étais prêt à tout donner et à prendre une vie humaine.”

“C’était mauvais dans mon cœur”, a déclaré Chapman au conseil d’administration. “Je voulais être quelqu’un et personne n’allait arrêter ça.”

Le conseil a cité le “respect égoïste de Chapman pour la vie humaine de conséquence mondiale”, comme raison pour le garder derrière les barreaux. En lui refusant la libération, le conseil a mentionné que l’action de Chapman avait laissé “le monde se remettre du vide que vous avez créé”.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Chapman purge une peine de 20 ans à perpétuité au centre correctionnel de Green Haven dans la vallée de l’Hudson à New York. Il a exprimé à plusieurs reprises des remords lors de ses audiences de libération conditionnelle au fil des ans.

“J’ai blessé beaucoup de gens partout et si quelqu’un veut me détester, ça va, je comprends”, a déclaré Chapman.

En juin, John Hinckley Jr., qui a tiré et blessé le président Ronald Reagan en 1981, a été libéré de la surveillance des tribunaux, mettant officiellement fin à des décennies de supervision par des professionnels de la santé juridique et mentale. Hinckley avait été acquitté pour cause de folie.

JOHN HINCKLEY JR. ADMET AVOIR TUÉ JAMES BRADY DANS UNE TENTATIVE D’ATTENTAT SUR LA VIE DU PRÉSIDENT REAGAN

La prochaine comparution de Chapman devant la commission des libérations conditionnelles est prévue pour février 2024.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.