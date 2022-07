Le tueur de George Floyd évite la peine de mort — RT World News

Derek Chauvin a été condamné à 21 ans de prison après qu’un accord de plaidoyer fédéral a éliminé le risque d’imposition de la peine capitale

Derek Chauvin, l’ancien officier de police de Minneapolis qui a été reconnu coupable du meurtre de George Floyd lors d’un incident qui a déclenché des émeutes raciales à travers les États-Unis, a été condamné à 21 ans de prison pour des accusations de droits civils fédéraux.

Le juge de district américain Paul Magnuson a prononcé la peine jeudi à St. Paul, Minnesota, ordonnant une peine de prison au bas de la fourchette de 20 à 25 ans dans l’accord de négociation de peine de Chauvin. L’ex-flic obtiendra un crédit pour le temps qu’il a déjà purgé en prison, ce qui signifie qu’il lui restera 20 ans et cinq mois sur sa peine fédérale.

Chauvin a été reconnu coupable de meurtre et d’homicide involontaire coupable l’année dernière par un tribunal d’État et a été condamné à 22 ans et demi de prison. Il purgera simultanément ses peines d’État et fédérales, ce qui signifie qu’il n’aura pas à recommencer l’une après avoir terminé l’autre.















Le vétéran de 19 ans du département de police de Minneapolis a plaidé coupable en décembre dernier à la privation des droits civils sous couvert de la loi. Magnuson a approuvé l’accord de plaidoyer en mai, garantissant que Chauvin ne risquerait pas de recevoir la peine de mort, la peine maximale possible s’il avait été reconnu coupable au procès.

Chauvin, 46 ans, a accepté de plaider coupable dans l’affaire fédérale à la condition qu’il purgerait sa peine dans une prison fédérale plutôt que dans un pénitencier d’État. L’accord l’oblige à rester incarcéré pendant au moins 17 ans, alors qu’il aurait pu être éligible à la libération conditionnelle de la prison d’État en moins de 15 ans. Cependant, les prisons fédérales aux États-Unis sont généralement plus sûres et moins surpeuplées que les prisons d’État.

Chauvin s’est agenouillé sur la nuque de Floyd avec le suspect épinglé au trottoir pendant plus de neuf minutes lors d’une arrestation en mai 2020 qui a été filmée. L’incident a déclenché des manifestations de Black Lives Matter, dont certaines sont devenues violentes, faisant des dizaines de morts américains et causant des milliards de dollars de dégâts matériels.

Des membres de la famille de Floyd avaient exhorté Magnuson à infliger à Chauvin la peine maximale de 25 ans. Lors de l’audience de détermination de la peine de jeudi, Chauvin a déclaré qu’il souhaitait “tous mes vœux” pour les enfants de Floyd, mais il s’est arrêté avant de s’excuser. Il a parlé pendant moins de deux minutes et n’a fourni aucune explication pour ses actions.