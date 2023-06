Le tueur de Coronation Street, Stephen Reid, met à nouveau en œuvre un plan écœurant de meurtre

STEPHEN Reid a trois meurtres à son actif et n’hésite pas à faire une autre victime.

La semaine prochaine dans Coronation Street, le méchant élabore un plan contre un personnage encombrant. Mais est-ce que ça marchera ?

TVI

Stephen Reid travaille sur un plan pour se débarrasser d’un personnage encombrant[/caption] TVI

Il se tourne vers le Dr Gaddas[/caption] TVI

Elaine est-elle en danger ?[/caption]

L’intrigant incarné par l’acteur canadien Todd Boyce rêve de gros sous et de Jenny Connor, dont il est devenu obsédé après avoir assassiné son fiancé Leo Thompkins en septembre 2022.

Malheureusement pour lui, son plan a été rapidement déjoué lorsque Carla Connor (interprétée par Alison King) lui a fait savoir qu’elle prévoyait de vendre l’entreprise Underworld.

Le nouveau venu Owen (Ben Hull) a clairement fait part de ses intentions – non seulement il est prêt à acheter l’usine de culottes, mais après l’ingérence de Stephen dans sa relation avec Jenny, il est prêt à le renvoyer complètement.

Stephen a essayé de convaincre Owen de l’épargner, mais cela n’a fait que rendre sa fiancée Elaine Jones (Paula Wilcox) de plus en plus méfiante à son égard.

Le couple s’est fiancé plus tôt cette année et bien que les intentions d’Elaine soient sincères, Stephen ne cherche qu’à mettre la main sur son argent en détournant de l’argent de Seagull Ltd.

La semaine prochaine, le plan de Stephen pourrait être à nouveau bouleversé lorsque Carla exigera une rencontre avec Seagull Ltd.

Stephen supplie son ex-femme Gabrielle (Helene Maksoud) de se faire passer pour une consultante de sa fausse entreprise, promettant que cela en vaille la peine.

Plus tard, il regarde Carla assister à l’appel zoom avec Seagull et Gabrielle donne une performance remarquable, la femme d’affaires étant clairement prise en compte.

Mais lorsque Sarah Platt (Tina O’Brien) revient chercher son ordinateur portable, Stephen est pris de panique.

Le résultat de la dispute reste à voir mais, dans des scènes ultérieures, Stephen dit à Elaine qu’il lui a réservé une consultation de mariage avec un personal shopper et que sa mère Audrey l’accompagnera.

Alors qu’ils reviennent avec leurs tenues de mariage, la bonne humeur est brisée lorsque le fils d’Elaine, Tim Metcalfe ( Joe Duttine ), exprime clairement son aversion pour Stephen et leur dit de ne pas prendre la peine de lui envoyer une invitation.

Sur les conseils de Stephen, Elaine écrit à Tim une lettre lui disant à quel point il l’a blessée et comment elle n’en peut plus.

NOUVELLES DE LA RUE DU COURONNEMENT Tout ce que vous devez savoir sur Coronation Street Nouveau, départ et retour du casting de Coronation Street

Les lieux de tournage de Coronation Street dévoilés

Tous les derniers spoilers de Coronation Street

Les meilleurs morceaux de Coronation Street

Mais voilà, Stephen a un autre tour dans sa manche et cela pourrait impliquer qu’Elaine soit tuée.

Stephen dit au Dr Gaddas qu’il craint qu’Elaine soit déprimée, refuse de demander de l’aide et pourrait faire quelque chose de radical.

Stephen plante également la graine dans la tête de Sally Metcalfe (Sally Dynevor).

Sally dit à Tim que l’inquiétude de Stephen, Elaine, pourrait souffrir de dépression provoquée par tout le conflit récent et elle l’exhorte à changer son attitude pour le bien de sa mère.

Mais Tim tombera-t-il dans le panneau ?

Ou verra-t-il à travers la ruse de Stephen ?

Coronation Street est diffusé tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 20h sur ITV.

TVI

Le fils d’Elaine, Tim, exprime clairement son aversion pour Stephen[/caption] TVI

Stephen sera-t-il exposé?[/caption]