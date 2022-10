Le tueur de Coronation Street, Stephen Reid, attaqué et jeté d’un scooter alors qu’un travail secret est révélé

DE l’escroquerie au meurtre à part entière, Stephen Reid n’a hésité à rien pour résoudre ses problèmes financiers.

Mais les choses tournent vite dans Coronation Street – l’acteur Todd Boyce a récemment été photographié en train de filmer des scènes de poursuite dramatiques.

Stephen Reid a essayé de garder un couvercle sur ses secrets[/caption]

Il n’a pas hésité à arnaquer, à profiter de qui l’entoure et même à tuer Leo Thompkins.[/caption]

En attendant, il se débrouille en travaillant comme livreur de pizzas[/caption]

Il a gardé un travail secret pour tout le monde[/caption]

Le fils du pilier de Weatherfield, Audrey Roberts, n’a rien fait de bon depuis qu’il a secoué les pavés en juin 2022.

Au cours de son passage de quatre mois dans le feuilleton ITV, le personnage a ciblé plusieurs résidents, dont Yasmeen Metcalfe, Jenny Connor – et sa propre mère.

Lorsque Leo Thompkins a décidé de lui chercher de la saleté en guise de représailles pour avoir poursuivi Jenny, la mèche courte de Stephen a fait son apparition.

Le beau gosse a été poussé d’une balustrade jusqu’à sa mort dans des scènes choquantes récentes.

Pour se débrouiller seul, au milieu d’une grave crise de ses finances personnelles, Stephen travaille comme livreur, comme cela sera révélé dans le feuilleton basé à Manchester.

Mais il a la peur de sa vie quand Elaine Metcalfe (représentée par Paula Wilcox) le repère dans son rôle de livreur de pizza.

Stephen sera montré en train de s’écraser sur sa moto, allongé dans la douleur en attendant une ambulance après s’être presque dépassé alors qu’il est catégorique sur le fait de garder un couvercle sur tous ses secrets.

Les choses ne font qu’empirer lorsqu’il est confronté à un groupe de jeunes voyous, prêts à l’agresser pour une pizza – ignorant qu’ils pourraient être à un pouce de leur vie.





Les fans ont commencé à théoriser que Stephen Reid pourrait devenir le prochain Richard Hillman, qui a également terrorisé la famille Platt (et a tenté de tous les assassiner) dans les années 2000 alors qu’il devenait de plus en plus désespéré pour de l’argent.

En ligne, les téléspectateurs d’ITV spéculent sur le fait que Stephen pourrait certainement tuer à nouveau, imitant le tueur en série.

Et selon eux, son ex-épouse Gabrielle sera en tête de sa liste de succès.

Mais cela pourrait-il changer alors qu’Elaine découvre qu’il n’est pas aussi aisé qu’on le pensait initialement ?

Les habitants des pavés pensent que Stephen est riche, plus particulièrement en raison de son implication dans l’entreprise Underworld.

Mais comme mentionné ci-dessus, ses problèmes d’argent se font lentement jour, tout comme son tempérament mortel.

Sera-t-il bientôt exposé ?

Elaine est-elle en danger ?

Ou pourrait-elle accepter tout ce que Stephen a prévu?

Coronation Street est diffusé les lundi, mercredi et vendredi à partir de 20h sur ITV.

Elaine Metcalfe aperçoit Stephen pendant son service de livraison[/caption]

Stephen s’écrase presque après avoir paniqué, elle pourrait l’exposer[/caption]

Et un groupe de voyous le coince bientôt[/caption]