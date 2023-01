Le tueur de Coronation Street Stephen Reid assassine à nouveau alors que sa prochaine victime est révélée

STEPHEN Reid espérait peut-être qu’il n’aurait pas à tuer à nouveau pour garder ses secrets secrets.

Malheureusement, il n’a pas le choix lorsqu’un autre habitant de Coronation Street découvre ce qu’il mijote.

TVI

Stephen Reid est prêt à frapper à nouveau[/caption] TVI

Deux résidents pourraient être en danger[/caption] TVI

La vérité rattrape lentement l’homme d’affaires[/caption]

Les téléspectateurs s’y attendaient et l’acteur Todd Boyce l’avait promis – l’homme d’affaires défaillant est prêt à frapper à nouveau dans des scènes dues à la diffusion sur ITV.

Tout commence lorsque Stephen confie à sa sœur Gail Platt qu’il craint qu’Elaine Metcalfe ne lise trop sur leur amitié naissante.

Comme les téléspectateurs s’en souviendront peut-être, Elaine a des vues sur Stephen depuis qu’il a secoué les pavés à temps pour sauver sa mère Audrey Roberts en 2022.

Heureusement pour Stephen, Teddy Thompkins (interprété par Grant Burgin) vole à la rescousse après l’avoir entendu.

Teddy se gare à la table de Stephen et Elaine et bien qu’elle soit fâchée de l’intrusion, la première ne pourrait pas être plus reconnaissante.

Pour montrer à quel point il est reconnaissant, et après que Teddy ait admis qu’il voulait le sauver d’une situation délicate, Stephen propose de prendre les boissons.

Cependant, la rencontre tourne légèrement au vinaigre pour Stephen lorsque Teddy se souvient soudainement de quelque chose à propos de son récent accident.

Plus tard dans les Rovers, Teddy accepte d’abandonner son voyage au Canada, où il pense que son fils Leo a vécu, et Stephen est soulagé.

Mais le vicaire de Corrie Billy Mayhew (Daniel Brocklebank) dit quelque chose à Teddy qui déclenche un souvenir.

Furieux, il confronte Stephen alors que ce dernier sort de l’usine et l’accuse d’avoir fait quelque chose à Leo.

Il ne sait pas qu’il a en fait raison car Stephen a assassiné le beau gosse fin 2022 avant de se débarrasser de son corps.

Teddy se met en colère, révélant qu’il se souvient de chaque mot de leur conversation avant son accident, mais Stephen essaie de garder son sang-froid.

Au lieu de cela, il conduit Teddy dans l’usine, suggérant qu’ils peuvent parler à l’intérieur.

NOUVELLES DE LA RUE DU COURONNEMENT Tout ce que vous devez savoir sur Coronation Street Nouveau, départ et retour du casting de Coronation Street

Les lieux de tournage de Coronation Street dévoilés

Tous les derniers spoilers de Coronation Street

Les meilleurs morceaux de Coronation Street

Teddy ne recule pas et accuse Stephen de faire tout ce qu’il pouvait pour l’empêcher d’aller au Canada car il sait que l’homme d’affaires maléfique a tué son fils pour garder Jenny Connor pour lui.

Il promet alors à Stephen qu’il le dénoncera à la police… mais le méchant parvient à le frapper sur la tête.

Stephen a-t-il encore tué ?

Pendant ce temps, dans les Rovers, Elaine confie à son fils Tim Metcalfe comment elle a prêté 12 000 £ à Stephen et qu’il s’est de plus en plus éloigné d’elle depuis.

Les oreilles de Jenny piquent tandis que le chauffeur de taxi est horrifié.

La vérité rattrape-t-elle enfin Stephen ?

Coronation Street est diffusé les lundi, mercredi et vendredi sur ITV.

TVI

Teddy comprend ce qui se passe[/caption] TVI

Pouvait-il en payer le prix ?[/caption]