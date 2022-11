Le tueur de Coronation Street Harvey Gaskell explose alors qu’il est confronté à Sam Blakeman

SAM Blakeman obtient enfin son souhait dans les scènes à venir et rend visite à Harvey Gaskell en prison.

Mais selon la star de Coronation Street, Will Mellor, les choses ne se passeront pas comme prévu et le tueur est sur le point de se déchaîner.

Quand il a découvert que Sam Blakeman voulait le voir, Harvey Gaskell s’attendait peut-être à ce que tout se passe bien.

Cependant, affronter un garçon aussi brillant que Sam (interprété par Jude Riordan) n’est pas une mince affaire, comme il le réalisera bientôt.

Prêt à obtenir les réponses qu’il veut sur la mort de sa mère, Sam sera amené à Harvey par son père Nick Tilsley dans des scènes qui seront diffusées sur ITV.

Le restaurateur hésitait à emmener Sam voir Harvey jusqu’à ce que Leanne Battersby lui dise que cela pourrait être une forme de fermeture pour son fils.

Bien que les émotions soient fortes, Sam ne sera pas le seul à perdre son sang-froid, comme le taquinent les spoilers et l’acteur de Corrie, Will Mellor.

Parlant des scènes, Will a déclaré que les téléspectateurs promis verraient son personnage méchant “commencer à craquer” sous la pression de Sam.

“Au début, il ne peut même pas le regarder quand Sam entre parce que je pense que c’est une confrontation avec la réalité, il a tué sa mère”, a-t-il déclaré.

«Il veut juste que ça se termine et que Sam le laisse tranquille. Il veut y mettre un terme maintenant mais ça ne se passe pas comme prévu car Harvey commence à craquer sous la pression d’un petit garçon.





La star de Strictly a ajouté: “Sam est très intelligent et c’est en fait Harvey qui commence à craquer et à craquer et à se mettre en colère.”

“Sam fait remarquer que ce n’est pas lui qui est bouleversé ici et il regarde ce petit garçon dire:” Personne ne me parle comme ça “.”

« Mais il a touché une corde sensible et c’est Harvey qui s’en va. Il dit à Sam de ne plus revenir le voir.

Qu’est-ce que Sam pourrait dire qui déclenche une telle réaction ?

Will taquine que le jeune déterrera des émotions anciennes et enfouies que Harvey pensait avoir surmontées.

“Il est en colère parce qu’il a réveillé toutes les émotions qu’Harvey avait profondément enfouies à propos de sa propre mère qu’il a perdue quand il était plus jeune”, a poursuivi Will.

“Il est toujours en colère, mais il a enterré ces émotions parce qu’elles le rendent faible.”

L’acteur a précisé que Harvey avait tout perdu après la mort de sa mère.

À l’âge de quatorze ans, un jeune Harvey a trouvé son chemin dans la rue et s’est impliqué dans la mauvaise foule lorsqu’il n’a pas réussi à trouver l’amour et les soins dont il avait besoin à la maison.

“Tout ce qu’il voulait, c’était un peu d’amour, d’attention et d’attention, comme n’importe quel enfant, et puis si vous vous retrouvez du mauvais côté de la rue, avec le crime et la drogue et que personne ne s’en soucie, cette foule est devenue son bouclier, son barrière.”

“Ces gens toilettent les enfants, il a été soigné lui-même et il a fini par devenir l’un d’entre eux”, a déclaré Will.

Mais Sam pourrait-il être en danger après leur rencontre ?

Connectez-vous à ITV pour le savoir.

