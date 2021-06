Le tueur de Breaking Bad a poignardé un père de cinq enfants à la tête puis a aspergé le corps d’acide pour le détruire après avoir regardé une émission de télévision à succès

Un adolescent a poignardé à mort un père de cinq enfants, puis a tenté de détruire son corps à l’acide après avoir regardé Breaking Bad, a déclaré un tribunal.

George Knights, 19 ans, est accusé d’avoir utilisé le poignard à double tranchant Royal Marine de son père pour poignarder Stephen « Ginger » Chapman, 38 ans, dans la tête.

George Knights est accusé du meurtre d’un père

Le culturiste et fanatique des combats en cage a ensuite jeté son corps dans une poubelle à roulettes et l’a aspergé d’acide sulfurique, a-t-on dit.

Le corps défiguré de Stephen a ensuite été découvert à l’envers dans la poubelle en octobre de l’année dernière avec la lame encore enfoncée à 16 cm dans son crâne.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il utilisait de l’acide, Knights a déclaré à Maidstone Crown Court: « J’ai regardé Breaking Bad et dans ma folie à ce moment-là, j’ai pensé que la seule façon de me débarrasser de lui était de faire ce qu’ils ont fait. C’était le seul chose à laquelle je pouvais penser.

« J’ai regardé sur mon ordinateur de quel acide il s’agissait et c’était de l’acide sulfurique, ce que j’avais utilisé pour tenter de fabriquer de l’amphétamine, et dans quel type de plastique vous devez le mettre.

« La poubelle à roulettes était le bon plastique. J’ai récupéré la poubelle sur la route… Je ne sais pas à quoi je pensais à ce stade. Mon esprit était partout. Je l’ai ramené à la maison et l’ai mis dedans le conservatoire.

« Je l’ai mis sur le côté dans la cuisine….Puis j’ai poussé et tiré Ginger dans la poubelle à roulettes. Pendant que je faisais cela, ses chaussures se sont détachées. C’est pourquoi il n’en portait pas.

« Évidemment, je ne pensais pas du tout clairement. Je n’ai pas mis de masque à gaz ou quelque chose comme ça. J’ai pris de l’acide qui était déjà dans la maison et je l’ai versé dans la poubelle jusqu’à ce que je ne puisse plus respirer.

« Ensuite, j’ai fermé les portes de la véranda et je suis parti. Je pense que je suis monté à l’étage et que je pleurais. »

Stephen a été retrouvé mort dans une poubelle à roulettes

Les jurés ont entendu comment Knights accepte de tuer Stephen et d’essayer de détruire son corps, mais nie le meurtre.

Il affirme qu’il s’est senti menacé par le père avant le coup de couteau après lui avoir dit qu’il ne vendrait plus de cocaïne pour lui.

Knights a également déclaré au tribunal que Stephen avait envoyé un « agent d’exécution » à son domicile environ un mois avant le meurtre après avoir acheté de la drogue à quelqu’un d’autre.

Et il a affirmé aux jurés que son père l’avait attaqué lorsqu’il a de nouveau refusé de vendre de la drogue.

Knights a déclaré: « Il m’a poussé contre le mur et m’a donné un coup de poing dans le ventre et m’a essoufflé. Il a essayé de mettre sa main autour de ma gorge mais je lui criais de partir alors il est parti.

« Il n’y avait personne d’autre à la maison. J’avais l’impression que Ginger essayait vraiment de profiter de moi.

« Après le deuxième incident, c’était comme si je ne voulais plus être à la maison. Je me sentais en danger et j’avais l’impression qu’il pouvait le faire quand il le voulait. »

‘J’AI MIS LE COUTEAU DANS SA TÊTE’

La nuit du meurtre, Knights s’est armé du couteau commando après que Stephen « en colère et intimidant » se soit rendu chez lui.

L’adolescent a déclaré aux jurés qu’une « lutte » s’était ensuivie et Stephen a essayé de le poignarder alors qu’il le clouait au sol.

Il a ajouté: « J’avais le couteau dans ma main gauche, j’ai tiré son corps contre moi avec mon bras droit et j’ai mis le couteau dans sa tête.

« Je devais juste aller chercher la première chose que j’ai vue. À l’époque, j’ai vraiment pensé qu’il allait me tuer. »

Les chevaliers ont affirmé qu’il pleurait, tremblait et vomissait alors qu’il tentait de nettoyer le sang.

Le tribunal a appris qu’il avait d’abord essayé de cacher le corps de Stephen avec une serviette, un drap, un sac en plastique, un tapis et un sac militaire avant de s’installer sur la poubelle avec de l’acide.

Il a ensuite pris des médicaments, de l’alcool et des drogues tout en faisant la fête avec des amis alors que la famille inquiète de Stephen a signalé sa disparition, a-t-on dit.

Son corps en décomposition a finalement été retrouvé par des flics deux jours plus tard, le 25 octobre, dans le conservatoire du père de Knights.

Knights est accusé du meurtre de Stephen dans le but de voler 2 500 £ de cocaïne, ce qu’il nie.

Le procès continue.