Le tueur de Babes in the Wood, Russell Bishop, a «des semaines à vivre» alors qu’il lutte contre le cancer du cerveau en prison

BABES in the Wood Le tueur d’enfants Russell Bishop est en train de mourir d’un cancer du cerveau en prison.

Bishop, 55 ans – qui a tué Nicola Fellows et Karen Hadaway, 9 ans, lors de l’attaque notoire de 1986 mais a échappé à la justice pendant 32 ans – s’est fait dire qu’il ne lui restait que quelques semaines à vivre.

Le tueur de Babes in the Woods, Russell Bishop, a appris qu’il n’avait que quelques semaines à vivre alors qu’il mourait d’un cancer de l’intestin

Le double tueur serait «dévasté» par le diagnostic

Le pédophile prédateur a d’abord été diagnostiqué avec un cancer de l’intestin, qui s’est maintenant propagé à son cerveau.

Bishop a subi une intervention chirurgicale pour essayer d’arrêter la croissance de la maladie dans sa tête, mais sans succès.

Le double tueur – qui serait « dévasté » par le diagnostic – reçoit maintenant des soins palliatifs au difficile HMP Frankland, dans le comté de Durham, où il est détenu.

Hier soir, une source a déclaré : « Il lui reste des semaines ou, tout au plus, des mois et il est dévasté par le diagnostic.

Nicola Fellows a été tué par Russell Bishop en 1986 à l’âge de 9 ans

Karen Hadaway, neuf ans, a également été tuée lors de l’attaque notoire de 1986

« Sa vie s’éloigne et il s’affaiblit progressivement.

« Il reçoit de bons soins à la prison, mais ce ne sont que des soins palliatifs pour rendre ses dernières semaines moins douloureuses.

«Mais beaucoup de gens pensent qu’il y a un élément de karma dans cela et peu de membres du personnel – ni certains détenus – se sentent trop désolés pour lui.

« Je suis sûr que les familles de ceux qu’il a attaqués et tués pourraient également penser qu’il y a une certaine justice ici.

« Bishop n’a jamais montré beaucoup de remords pour ce qu’il a fait, alors les gens se sentent justifiés de ne pas ressentir beaucoup de sympathie envers lui. »

Bishop, de Brighton, a attiré ses meilleurs amis Nicola et Karen dans une tanière isolée dans le parc sauvage de la ville où il les a agressées sexuellement et étranglées.

Leurs corps ont été retrouvés le lendemain.

Il a été poursuivi, mais a été libéré en 1987 en raison d’erreurs commises par la police, des experts médico-légaux et des procureurs.

Bishop a ensuite enlevé et agressé sexuellement une fille de sept ans lors d’une attaque presque identique – et a été emprisonné pour tentative de meurtre en 1990.

Il a finalement été reconnu coupable des meurtres de Babes in the Wood en décembre 2018, après des avancées d’ADN.