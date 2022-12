Le tueur d’Atatiana Jefferson, Aaron Dean, coupable d’homicide involontaire

Atatiana Jefferson devrait être ici, marcher sur la Terre et profiter de sa vie avec ses proches, mais un flic lui a volé l’opportunité et maintenant il en paie le prix.

Aaron Dean a été reconnu coupable d’homicide involontaire coupable aujourd’hui après qu’un jury de Fort Worth, au Texas, a délibéré pendant plus de 10 heures et a décidé que Dean n’était pas coupable de meurtre comme il était accusé, il était seul et par négligence responsable de la mort de Jefferson selon Nouvelles de la BNC. Sa condamnation s’accompagne d’une peine de prison potentielle de deux à 20 ans. Nous préférerions largement ce dernier.

La protection a pleinement affirmé le droit d’Atatiana à l’autodéfense via le deuxième amendement lorsqu’elle a saisi son arme à feu pour assurer sa sécurité ainsi que la sécurité de son neveu de 8 ans contre un agresseur potentiel qui ne s’est pas annoncé comme une loi. agent d’exécution. Prenez des notes, les gens.

“Nous n’avons pas vu la moindre preuve que tout ce qu’Atatiana a fait était illégal. En fait, nous avons entendu tout le contraire », a-t-elle déclaré. “Atatiana Jefferson n’a commis aucun acte criminel en marchant jusqu’à la fenêtre avec son arme, pensant que quelqu’un était dehors. C’est ce que beaucoup d’entre nous feraient. C’est ce que vous attendez de nous pour essayer de nous protéger et, dans ce cas, Zion également.

Les procureurs ont également fait valoir que Dean n’avait jamais vu l’arme à feu d’Atatiana alors qu’elle était accroupie et ne lui faisait pas face au moment où elle a été tuée par balle. Dean a admis qu’il n’avait jamais annoncé qu’il était policier parce qu’il croyait qu’un vol était en cours. Beaucoup de bien…

Aucun mot sur la date à laquelle Aaron Dean sera condamné, mais je pense que nous aurons tous les détails pour vous dès que nous aurons les informations.