Le tueur dans l’affaire Arbery condamné à nouveau à la prison à vie

ATLANTA – Un juge fédéral a prononcé lundi une autre condamnation à perpétuité à Travis McMichael, l’un des trois hommes blancs de Géorgie reconnus coupables d’avoir commis un crime de haine fédéral pour la poursuite et le meurtre d’Ahmaud Arbery, un homme noir non armé, en février 2020.

Dans un geste tout aussi dramatique, la juge du tribunal de district des États-Unis, Lisa Godbey Wood, a également rejeté une demande de M. McMichael – qui avait déjà été condamné à perpétuité pour sa condamnation pour meurtre dans l’État – qu’il soit autorisé à purger les premières années des peines concurrentes dans les juridictions fédérales. prison. Son avocat a déclaré que M. McMichael avait reçu des centaines de menaces de mort et a fait valoir devant le tribunal que son client serait plus en sécurité dans le système fédéral et moins susceptible d’être soumis à une “justice justicière”.

L’audience de détermination de la peine de M. McMichael, 36 ans, dans une salle d’audience de Brunswick, en Géorgie, est la première des trois audiences prévues lundi pour les hommes, dont les actions, filmées en vidéo, ont horrifié la nation et le monde. Les procureurs ont soutenu que le meurtre de M. Arbery était la version masculine de la justice justicière, motivée par le racisme. Le deuxième homme – le père de M. McMichael, Greg McMichael, 66 ans – devrait être condamné à 13 heures, heure de l’Est, et le troisième homme qui a poursuivi M. Arbery, William Bryan, a une audience à 15 heures.