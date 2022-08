Le tueur d’Ahmaud Arbery, Travis McMichael, condamné à perpétuité pour crime de haine fédéral

C’est enveloppé ! La semaine dernière, BOSSIP a rapporté que les avocats des meurtriers d’Ahmaud Arbery, Gregory et Travis McMichael, demandaient au tribunal de la “clémence” en condamnant deux racistes assoiffés de sang à seulement vingt ans derrière les barreaux. Tuh. Sike. Tu pensais!

Selon CNN, Travis McMichael, l’homme qui a appuyé sur la gâchette du fusil de chasse qui a tué Arbery, a été condamné à UNE AUTRE peine d’emprisonnement à perpétuité pour crimes de haine fédéraux en plus de celui avec lequel il avait déjà été frappé pour le meurtre lui-même. Il n’y a pas de clémence, bih ! Le père de Travis, Gregory McMichael, et leur voisin William “Roddie” Bryan seront également condamnés plus tard dans la journée dans la même salle d’audience pour exactement les mêmes accusations. Espérons qu’il y ait un balayage net et que tous ces biscuits à la soupe soient condamnés à la prison à vie.

“Mon fils a été abattu non pas une fois, pas deux fois, mais trois fois”, a déclaré la mère d’Arbery, Wanda Cooper-Jones, avant que la peine de Travis McMichael ne soit prononcée, alors qu’elle et d’autres membres de la famille d’Arbery ont demandé au juge de lui donner le maximum possible. peine selon les lignes directrices fédérales. “Votre honneur,” dit-elle, “je ressens chaque coup de feu qui a été tiré chaque jour.”

L’avocat de Travis a également fait valoir qu’il serait autorisé à purger sa peine dans une prison fédérale plutôt que dans une prison d’État, car il avait reçu de nombreuses menaces de mort. C’est drôle comme le justicier n’a pas peur de la “justice justicière”. Insérez le GIF “Je l’aime” de Dwyane Wade.

Nous mettrons à jour cette histoire avec les peines des deux autres tueurs blancs lorsque leurs peines seront prononcées aujourd’hui.