Cet argument, inhabituel pour un tribunal canadien, est l’indignation de la communauté autiste. Les partisans l’ont dénoncé comme « flagrant »; ils avertissent cela pourrait susciter des craintes non fondées sur une population déjà vulnérable et incomprise.

«Nous surveillerons de près parce que nos enfants et même les adultes autistes font face à une stigmatisation», a déclaré Dermot Cleary, le président d’Autisme Canada. «Cela n’aide pas. … C’est vraiment faux. «

En vertu de la loi canadienne, les suspects ne peuvent être tenus pénalement responsables s’ils prouvent qu’ils sont plus susceptibles d’avoir souffert un «trouble mental» au moment de leur action qui les a rendus incapables d’apprécier la nature et la qualité de l’action … ou de savoir qu’elle était fausse. «

De telles découvertes sont rares ici et n’impliqueraient pas un acquittement, mais il se pourrait que Minassian soit envoyé dans un hôpital pour traitement au lieu de prison.

Les analystes disent qu’ils ne connaissent qu’un autre le trouble du spectre autistique n’a été utilisé que dans une défense non criminellement responsable au Canada: une affaire juvénile dans laquelle les procureurs et la défense ont convenu qu’il s’appliquait.

Les huit femmes et deux hommes qui sont morts dans l’attaque, dont une arrière-grand-mère qui adorait les Blue Jays de Toronto, un cuisinier de grillades brésilien et un Jordanien qui a rendu visite à sa famille, étaient âgés de 22 à 94 ans. des lésions cérébrales qui ont altéré sa capacité « à se souvenir des personnes dans sa vie », a déclaré le procureur John Callaghan au tribunal. Un autre a eu les deux jambes amputées.

Selon les analystes, les troubles du spectre autistique défient la simple généralisation. Le nombre et la gravité des symptômes possibles, y compris les intérêts fixes, les comportements répétitifs et les défis dans les relations interpersonnelles, diffèrent grandement d’une personne à l’autre.

Selon l’Agence de la santé publique du Canada, un enfant sur 66 au Canada a reçu un diagnostic de trouble du spectre autistique. Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis estiment qu’un enfant américain sur 54 est atteint de la maladie.

Sarah Kurchak, une femme autiste, craint que des idées «inexactes et insidieuses» sur les troubles du spectre autistique survivent au procès.

«Il existe un modèle en développement où les hommes (généralement relativement privilégiés) essaient de blâmer leurs actions violentes et criminelles sur un diagnostic d’autisme», a-t-elle déclaré. écrit dans le magazine Flare , « Et le reste d’entre nous est peint avec le même pinceau grâce à leur exploitation particulière de stéréotypes dépassés. »

Le tribunal a entendu le témoignage de psychiatres légistes qui ont interrogé Minassian et de son père. Vahe Minassian a déclaré que son fils avait des problèmes d’interactions sociales, n’avait jamais été violent avant l’attaque et ne le regrettait pas. Il a dit qu’apprendre que son fils avait conduit la camionnette était comme «être frappé par la foudre par une journée ensoleillée – peut-être deux fois».

Des témoignages ont également révélé qu’Alek Minassian a parfois fait des déclarations contradictoires à la police et aux psychiatres pour ses actes.

Dans une interview peu de temps après l’attaque, il a dit à un détective de la police de Toronto qu’il avait été «radicalisé» sur des forums misogynes en ligne pour des «incels» ou des hommes célibataires involontairement, et qu’il voulait déclencher un «soulèvement incel». Un psychiatre légiste a déclaré que Minassian a dit qu’il souhaitait qu’il y ait «Plus de femmes victimes».

Mais d’autres psychiatres légistes ont témoigné que Minassian a déclaré qu’il avait peur de commencer un nouvel emploi et n’était pas motivé par un haine des femmes, mais à cause d’un désir de célébrité.

Alexander Westphal, psychiatre à Yale, a témoigné devant la défense cette semaine. Minassian, a-t-il dit, a montré un manque «marqué» de remords et d’empathie, décrivant l’attaque comme «avec la qualité dissociative de quelqu’un jouant à un jeu vidéo».

Westphal a déclaré que le trouble de Minassian avait fait dérailler sa « trajectoire de développement » dans les premières années de sa vie, y compris sa capacité à comprendre le libre arbitre des autres et qu’ils pouvaient souffrir de ses actions. Il a déclaré que Minassian était incapable de faire un choix rationnel le jour de l’attaque.

Minassian « déclare explicitement l’illicéité de ce qu’il fait », a déclaré Westphal mercredi. « Il s’en fiche, parce qu’il ne voit naturellement pas, parce qu’il manque de développement social et de compréhension empathique des autres, qu’il y a de vraies conséquences humaines … à ses actions. »

Les arguments de la défense ont suscité l’indignation des partisans des personnes atteintes d’autisme, qui se disent plus susceptibles d’être victimes de violence que les auteurs de celle-ci. Bytensky a commencé sa défense en notant cela aussi.

‘Il n’y a pas de psychose dedans [autism spectrum disorder] et aucune tendance à un comportement antisocial, pas plus que la population en général », a déclaré Peter Szatmari, directeur du département de pédiatrie et de santé mentale des jeunes à la psychiatrie de l’Université de Toronto.