Le tueur cannibale dérangé Jeffrey Dahmer était “timide” mais sympathique à l’école avant d’en tuer 17, révèle un ancien camarade de classe

Le tueur cannibal Jeffrey Dahmer était “timide” mais sympathique à l’école avant de se lancer dans sa tristement célèbre série de meurtres, a révélé un ancien camarade de classe.

Dahmer, surnommé The Milwaukee Cannibal, a drogué, violé, assassiné, démembré et mangé 17 hommes et garçons de 1978 à 1991.

Jeffrey Dahmer est l’un des tueurs en série les plus notoires de l’histoire criminelle Crédit : AFP

Dahmer est photographié comme un adolescent pendant ses années de lycée

John Backderf était copain avec Dahmer au lycée avant sa tuerie Crédit : Getty

Il les a étranglés et poignardés lors d’une fête sanglante qui ne s’est terminée qu’après qu’une victime potentielle l’a maîtrisé et a conduit des flics dans son appartement infesté de mouches dans le Wisconsin.

Mais l’un de ses anciens camarades de classe insiste sur le fait qu’il était “calme et timide” à l’école et a dit qu’il “l’aimait bien”, rapporte The Mirror.

John Backderf a passé des années à essayer de se réconcilier avec les crimes horribles commis par son ami d’enfance.

Il a finalement écrit un livre sur sa relation avec le tueur en série, intitulé My Friend Dahmer.

Le livre a été transformé en un film du même titre.

Et son auteur, aujourd’hui âgé de 62 ans, a insisté sur le fait que Dahmer n’était “pas toujours un monstre”.

Il a déclaré: «Le Jeff que je connaissais n’avait commis aucun crime.

“Alors oui, c’était un monstre – mais pas toujours. Je l’aimais.”

Dahmer a commis son premier meurtre trois semaines seulement après avoir obtenu son diplôme à 18 ans.

Il a attiré chez lui l’auto-stoppeur de 18 ans Steven Mark Hicks, avant de le matraquer et de l’étrangler.

Plus tard, il a dissous le corps dans de l’acide, écrasant les os et les dispersant dans les bois voisins.

Ce fut le début d’une tuerie si horrible qu’elle le propulserait vers une notoriété mondiale.

Lorsque les flics ont fait une descente dans son appartement 13 ans plus tard, ils ont trouvé trois têtes humaines dans son réfrigérateur, ainsi que des crânes, des torses, des organes et des mains éparpillés dans son appartement et plus de 70 Polaroids de corps mutilés.

Mais Backderf insiste sur le fait que Dahmer n’était qu’un “autre enfant triste avec des problèmes” et que l’horreur aurait pu être évitée si des adultes avaient tendu la main à l’adolescent en difficulté.

Il a raconté comment le jeune Dahmer était calme lorsqu’il l’a rencontré pour la première fois à l’âge de 12 ans, mais est devenu plus extraverti au lycée.

Il a commencé à perturber la classe avec des farces bizarres comme faire semblant d’avoir des crises – au grand amusement de son groupe de copains, qui l’encourageaient.

Backderf a rappelé comment Dahmer parlait avec émotion de ces jours de sa cellule de prison comme “le meilleur moment de sa vie” parce qu’il avait des amis.

Il a ajouté: “Je ne pense pas que ce soit une coïncidence qu’il ait commencé à tuer à la fin de l’école.”

Il a raconté comment il s’était senti «engourdi» des années plus tard lorsqu’il avait entendu les détails horribles des crimes de son ancien copain.

Backderf a déclaré: «En un claquement de doigt, toute mon histoire personnelle a changé.

“Toutes ces bêtises que nous avions faites au lycée, juste comme ça, elles sont devenues très sinistres.”

Mais il insiste sur le fait qu’il n’a jamais ressenti de sympathie pour Dahmer, qui a été battu à mort en prison par un autre détenu en 1994, en disant : “Il a fait le choix de tuer.”

La tuerie de Dahmer fait désormais l’objet d’une nouvelle série Netflix.

L’acteur Ryan Murphy joue le rôle du tueur en série.

La série contient 10 épisodes et a été créée le 21 septembre.

Le cannibale dérangé a ensuite violé, assassiné et mangé 17 hommes et garçons Crédit : Document de police

Un matelas imbibé de sang est retiré de l’appartement de Dahmer par des flics en 1991 Crédit : Milwaukee PD