Le tueur brésilien Danilo Cavalcante est devenu un héros culte en Amérique latine

« Bien sûr, ce type est un tueur cruel », a déclaré Pires Bragança, un publiciste de 41 ans à São Paulo, avant que les autorités n’annoncent la capture de Cavalcante mercredi. « Mais c’est un gars qui s’est échappé et qui donne des conneries aux gens qui ont de l’argent et du pouvoir. Je ne veux pas qu’il gagne, mais j’espère qu’il attirera beaucoup d’attention.

Cavalcante, un Brésilien de 34 ans condamné à perpétuité le mois dernier pour avoir poignardé à mort son ex-petite amie Deborah Brandao devant ses deux jeunes enfants en 2021, a organisé une évasion spectaculaire de la prison du comté de Chester le 31 août, crabe- grimper sur les murs, grimper à travers les barbelés et se précipiter sur un toit. (Les autorités et les médias américains ont donné son prénom comme Danelo.) Il est également recherché dans son Brésil natal, où il est accusé d’avoir abattu un homme en 2017.

« Nous sommes plus susceptibles de nous identifier au côté le plus faible de l’histoire, à savoir l’homme seul contre l’institution qui dispose de plus de ressources, de renseignements et d’armes », a-t-elle déclaré. « Mais dans ce cas, il n’est pas seulement le côté faible de l’histoire, il est brésilien, latino, quelqu’un d’Amérique du Sud. Il représente une région qui a historiquement souffert aux mains des États-Unis. »