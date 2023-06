Le tueur au visage de bébé Leighton Amies, 15 ans, emprisonné pendant 12 ans après avoir poignardé Tomasz Oleszak, 14 ans, à mort

Le tueur au visage de bébé Leighton Amies, 15 ans, a été emprisonné à vie pour un meurtre brutal.

L’adolescent a poignardé Tomasz Oleszak, 14 ans, dans un parc naturel à Gateshead, Tyne and Wear, en octobre dernier.

Leighton Amies, 15 ans, a été condamnée à la prison à vie Crédit : PA

Il a été reconnu coupable d’avoir poignardé Tomasz Oleszak, 14 ans, à mort Crédit : NNP

La victime a subi une blessure de 8 cm de profondeur à la poitrine dans l’horreur.

Amies a maintenant été condamné à une peine minimale de 12 ans.

Il avait essayé de prétendre qu’il avait lacéré le manteau d’un autre jeune et avait dit qu’il ne savait pas qu’il avait poignardé Tomasz lors de l’attaque.

Mais les jurés ont vu clair dans ses mensonges et il a été reconnu coupable de meurtre par le tribunal de la Couronne de Newcastle en avril.

Dans une déclaration d’impact de la victime, la mère de Tomasz, Kamila, a déclaré: « Je dois en quelque sorte continuer à vivre sans notre fils incroyable, doux et gentil, qui a quitté ce monde d’une manière si violente, horrible et inutile.

« Même se lever le matin est douloureux.

« C’était le plus beau garçon, avec de bonnes manières et il détestait la violence et n’était pas un combattant.

« Ce jour m’a changé pour toujours. J’ai un trou dans mon cœur. »

Amies se promenait dans le parc naturel de Whitehills avec sa petite amie vers 20 heures lorsqu’un groupe de jeunes les a suivis.

Il a ensuite utilisé un couteau à steak qu’il avait emporté avec lui pour le « rassurer » pour couper Tomasz, qui lui était inconnu.

Le voyou a alors crié « J’ai mouillé ton garçon » – argot pour poignardé – après avoir porté le coup fatal à la poitrine de Tomasz.

Mark McKone KC, poursuivant, a déclaré: « Il voulait qu’ils sachent qu’il avait poignardé l’un des leurs.

« C’était une vantardise. »

Amies a affirmé qu’il avait reçu des coups de poing, des coups de pied et qu’il avait été agrippé au sol pendant l’attaque.

Mais le tribunal a été informé que la seule blessure qu’il avait subie était une légère coupure au pouce.

Après le bain de sang, Amies a caché le couteau dans un buisson et a envoyé un message à un ami disant qu’il le ferait « fondre ».

Le copain a révélé plus tard comment le tueur « rebondissait partout… il semblait heureux de l’avoir fait… il ressemblait à lui-même… ça ne le dérangeait pas du tout ».

Amies a dit plus tard aux jurés qu’il ne se souvenait pas avoir jamais pensé « J’espère que le garçon va bien » lorsqu’on lui a demandé d’avoir poignardé Tomasz.

Le tueur a également été reconnu coupable aujourd’hui d’avoir tenté de causer des lésions corporelles graves au garçon dont le manteau a été lacéré.

Il avait auparavant admis porter une lame.