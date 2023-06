Le tueur au sommet d’une falaise de Scott Johnson, mathématicien gay, emprisonné

Un homme a été emprisonné pendant neuf ans pour avoir tué le mathématicien gay Scott Johnson lors d’une dispute au sommet d’une falaise il y a plus de 34 ans.

Scott Phillip White, 52 ans, a été condamné jeudi par la Cour suprême de NSW après avoir plaidé coupable d’homicide involontaire coupable pour la mort historique.

Le tribunal a appris que le couple se trouvait au sommet d’une falaise à North Head à Manly au début de décembre 1988 lorsqu’ils se sont disputés.

Alors que le Dr Johnson se tenait nu près du bord de la falaise, White l’a frappé et l’a envoyé en arrière du précipice mortel.

Scott Johnson a été tué après être tombé d'une falaise en décembre 1988.

Il n’a ensuite pas sonné l’alarme et le corps nu du jeune homme de 27 ans a été découvert par un pêcheur au harpon sur des rochers sous le promontoire de Blue Fish Point le 10 décembre.

Les affaires du Dr Johnson ont été retrouvées à 10 mètres du bord de la falaise, près d’un quartier gay bien connu.

Jeudi, la Cour suprême a entendu que le coup de poing de White était un « acte dangereux et illégal » qui a causé la mort du mathématicien.

Le juge Robert Beech-Jones a déclaré qu’il n’était pas convaincu que le tueur avait un « but malveillant » à l’époque, mais que le coup de poing « suggérait de l’animosité ».

Il a condamné White à neuf ans derrière les barreaux avec une période sans libération conditionnelle de six ans.

L’homme de 52 ans pourra être libéré le 11 mai 2026.

White portait une veste de prison verte et une expression résignée alors qu’il était assis sur le banc de la Cour suprême et a appris son sort.

Des documents judiciaires révèlent que l’homme de 52 ans a des antécédents d’infractions violentes, mais il a nié avoir ciblé des homosexuels.

Le juge Beech-Jones a déclaré jeudi au tribunal que White vivait avec des troubles cognitifs depuis son adolescence.

« En tant que produit d’un dysfonctionnement, le jeune homme qui a tué le Dr Johnson était atteint de troubles cognitifs, endommagé et violent », a-t-il déclaré.

« Ce même homme, maintenant beaucoup plus âgé, semble ne plus être violent mais sa déficience et son dysfonctionnement sont plus prononcés. »

L’homosexualité n’avait été dépénalisée que récemment en Nouvelle-Galles du Sud au moment où il a tué le Dr Johnson et l’homophobie avait atteint son paroxysme dans certains quartiers de Sydney.

Scott White a été emprisonné pour la mort de l'étudiant américain.

La condamnation tant attendue de White intervient après une bataille juridique sensationnelle qui l’a vu plaider coupable de meurtre avant de tenter immédiatement de retirer son plaidoyer.

Il a été condamné à plus de 12 ans de prison, mais la condamnation a été annulée par la Cour d’appel pénale l’année dernière.

White a par la suite plaidé coupable à l’accusation moindre d’homicide involontaire coupable, pour laquelle il a été emprisonné jeudi.

Sa peine de prison a résolu une quête désespérée de justice de 35 ans par la famille du Dr Johnson.

Le tribunal a entendu que la condamnation de White était l’aboutissement d’un « cauchemar de plusieurs décennies de chagrin et de questions sans réponse pour sa famille ».

Le frère du Dr Johnson, Steve, avait précédemment déclaré au tribunal que « la police avait encouragé M. White dans sa fuite » en enquêtant sur la mort comme un suicide.

Il a dit qu’il espérait que le juge Beech-Jones imposerait «la peine maximale possible» pour la mort non résolue depuis longtemps.

Steve (à gauche) a passé des décennies à rechercher la vérité derrière la mort de son frère.

M. Johnson a déclaré que l’enquête n’avait commencé sérieusement que près de deux décennies après la mort de son frère, lorsque la police a estimé que l’homme de 27 ans avait peut-être été tué parce qu’il était gay.

Une enquête sur la mort du mathématicien a révélé qu’il s’était suicidé, une autre a rendu une conclusion ouverte et une troisième en 2017 a jugé que sa mort était le résultat d’un crime de haine homosexuel.

Cependant, le tribunal a appris jeudi qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour prouver que le Dr Johnson avait été tué en raison de son orientation sexuelle.

Plus à venir.