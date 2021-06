Le tueur au couteau de Wuerzburg avait une « propagande ISIS », peut-être motivée par le djihad – rapport

La police de Wuerzburg, en Bavière, a abattu vendredi un Somalien de 24 ans après avoir poignardé à mort trois personnes et blessé six autres, dont deux grièvement. Le tueur aurait pris un couteau dans un grand magasin et aurait immédiatement commencé à attaquer ceux qui l’entouraient et, selon des témoins, il aurait crié « Allahu Akbar » pendant sa vague de coups de couteau.

Bild a rapporté samedi que, bien qu’il n’était pas connu des autorités comme un extrémiste, l’agresseur avait proféré des menaces de coups de couteau en janvier et la police s’était impliquée. Bild a également rapporté qu’une fouille du refuge pour sans-abri dans lequel il vivait a révélé la propagande de l’État islamique (EI, anciennement ISIS) dans une poubelle, apparemment jetée par le suspect avant son attaque.

Après l’incident, le jeune homme de 24 ans a apparemment déclaré qu’il avait atteint son « jihad, » selon une note officielle qui aurait été vue par Bild.

Les autorités n’ont pas encore attribué de mobile à l’attaque. Le ministre bavarois de l’Intérieur, Joachim Herrmann, a déclaré vendredi aux journalistes que le couteau était atteint d’une maladie mentale et avait déjà été « engagé de force dans un traitement psychiatrique ».

Si l’attaque était jugée islamiste, ce serait le deuxième incident de ce type à Würzburg en cinq ans. En 2016, un demandeur d’asile afghan a poignardé et blessé quatre personnes avec un couteau et une hache dans un train près de la ville bavaroise. La police a abattu l’agresseur et les enquêteurs ont découvert plus tard qu’il avait été en contact avec des membres de l’EI et leur ont dit qu’il s’attendait à devenir un « martyr. »

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!